Vali Gül, sınır birliklerindeki Mehmetçikle bayramlaştı

Gaziantep Valisi Davut Gül, sınır birliklerinde görevli askerlerle bayramlaştı.

Gaziantep Valisi Davut Gül, sınır birliklerinde görevli askerlerle bayramlaştı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Gül'ün, Ermi?, Akçakoyunlu, ?ehit Fevzi, ?ehit Süleyman Kalaycı, ?ehit Fuat Oğuzcan, Türk Yurdu ve Köprübatı hudut karakollarını ziyaret ettiği bildirildi.

Gül'ün sınırın sıfır noktasında görev yapan Mehmetçikle bayramlaştığı, dürbünle sınır hattını incelediği ve faaliyetler hakkında bilgi aldığı aktarılan paylaşımda, "Huzur ve güvenliğimiz için gece gündüz vatan a?kıyla görevinin ba?ında olan tüm Mehmetçiklerimize selam olsun." ifadesi kullanıldı.

Vali Gül'e 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Şefik Atak'ın eşlik ettiği belirtildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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