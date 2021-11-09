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Vali Gül "sizler bize ailelerinizin emanetisiniz" - Son Dakika

Vali Gül "sizler bize ailelerinizin emanetisiniz"

09.11.2021 11:31
Vali Gül

Vali Davut Gül, Gaziantep Üniversitesi yerleşkesi içerisinde yer alan Şehitkamil Kız Öğrenci Yurdu'nu ziyaret ederek yurtta kalan öğrencilerle bir araya geldi.

Ziyarette Vali Davut Gül'e Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay, Büyükşehir Belediyesi daire başkanları ve daire müdürleri katıldı.

Öğrencilerle birlikte yemek sırasına girerek yemek alan Vali Gül ve Başkan Şahin öğrencilerle aynı masada yemek yiyerek sohbet etti.

Yemeğin ardından öğrencilerin yurt ile ilgili sorunlarını dinleyen Vali Gül ve Başkan Şahin, sorunların çözümü ile ilgili alınabilecek önlemleri de yine öğrencilerle paylaştı.

Vali Davut Gül, öğrencilere hitaben konuşmasında şunları aktardı: "Sizler bizim kardeşlerimizsiniz, sizler bize ailelerinizin emanetisiniz. Bu yurdu eğitim sezonuna yetiştirmek için olabildiğince acele edildi.Yurdun eksikliklerini ve yapılmayan işlerini zamanla tamamlayacağız. Bizim isteğimiz şu; devletin ve kamunun imkanlarını olabildiğince sizlere doğru şekilde aktarmak. Valilik olarak hem bu yurdun hem de diğer yurtların ihtiyacı olan bilgisayarları temin edeceğiz."

Öğrencilerin dile getirdikleri sorunların giderilerek, takip edileceğini vurgulayan Vali Gül, "Kredi yurtlar kurumunun hem il içerisinde hem de il dışında sosyal aktiviteleri, kültürel aktiviteleri oluyor bunlarla ilgili düzenlemeyi yapıp sizi bilgilendirelim. Zaman zaman sizleri ziyaret etmeye devam edeceğiz, bizlere yirmi dört saat ulaşabilirsiniz." dedi

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise, yeni açılan yurtların çok hızlı sisteme dahil olduğunu belirterek, Bu nedenle ufak tefek aksaklıklar yaşanabileceğini vurgulayarak "Kızlarımız dışarıda kalmasın diye çok hızlı aksiyon alınca bazı küçük eksiklikler görülmeye başlandı. Bizler bu eksiklikleri gidermek için Sayın Valimle buradayız. " dedi

Fatma Şahin; "Bana düşen ne varsa, elimden gelen ne varsa yaparım. Birbirimizi anlayıp, dinlediğimiz zaman çözülemeyecek hiçbir sorunumuz yok. Bu şehirde, Valimin başkanlığında çözemeyeceğimiz hiçbir sorun olmaz. Bizlerin bütün mesaisi sizlerin daha sağlıklı ortamlarda eğitim hayatınızı sürdürmeniz için." dedi

Yurdun bilgisayar laboratuvarı ile desteklenmesinden, kütüphane kurulmasına, gençlerin spor etkinliklerine katılımının artırılmasından, "Spor Şehri Gaziantep" ve "Ben Okuyorum Gaziantep Okuyor" projelerine katılımın yaygınlaştırılmasına, kitaba ulaşımın kolaylaştırılmasından yeni projelerin hayata geçirilmesine ve belediyelerin gençlere olan desteklerine kadar birçok konunun konuşulduğu ziyaret sonrasında yurt öğrencileri ile toplu fotoğraf çektirildi.

Vali Gül sizler bize ailelerinizin emanetisiniz

Büyükşehir Belediyesi, Fatma Şahin, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Vali Gül 'sizler bize ailelerinizin emanetisiniz' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Vali Gül "sizler bize ailelerinizin emanetisiniz" - Son Dakika
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