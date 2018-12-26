Vali Gül Süper Lig Şampiyonu Polisgücü'nü Kutladı

Gaziantep Valisi Davut Gül, Türkiye Hokey Federasyonu tarafından Alanya'da gerçekleştirilen Türkiye Süper Ligi Kapalı Alan Kadın Hokey Şampiyonasında namağlup unvanla Türkiye Şampiyonluk kupasını kazanan Gaziantep Polisgücü Spor Kadın Hokey takımının başarısı nedeniyle kutlayarak,...

Gaziantep Valisi Davut Gül, Türkiye Hokey Federasyonu tarafından Alanya'da gerçekleştirilen Türkiye Süper Ligi Kapalı Alan Kadın Hokey Şampiyonasında namağlup unvanla Türkiye Şampiyonluk kupasını kazanan Gaziantep Polisgücü Spor Kadın Hokey takımının başarısı nedeniyle kutlayarak, başarıların devamını diledi.



25 Aralık Gaziantep'in kurtuluş yıl dönümünde kazandıkları Türkiye Süper Lig şampiyonluk kupasını şehit ve gazilere armağan eden Gaziantep Polisgücü Spor Kadın Hokey takımının başarısı Gaziantep'te büyük yankı buldu. Şampiyon takımı ilk kutlayan ise Gaziantep Valisi Davut Gül oldu. Vali Gül Gaziantep Valiliği sosyal medya hesabından yayınladığı kutlama mesajında, "Türkiye Hokey Federasyonu tarafından Alanya'da gerçekleştirilen Türkiye Süper Ligi Kadın Hokey 2018 Şampiyonasında Gaziantep Polisgücü şampiyon olmuştur. 25 Aralık'ta Gaziantep'e böylesine bir başarı hediyesi sunan takımı ve sporcularımızı kutluyoruz" dedi.



"Erkeklerde de Türkiye Süper Ligi şampiyonu olacağız"



Şampiyonluk haberinin Türkiye'de de yankı bulmasının ardından tebrik ülkenin dört bir yanından tebrik mesajları yağarken sonuçtan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Gaziantep Polisgücü Spor Kulüp Başkanı Mehmet Kaplan, "Başta Gaziantep Valimiz Davut Gül, milletvekillerimiz belediye başkanlarımız sivil toplum kuruluşlarımız olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanından bizleri kutlamak için arayan mesaj gönderen bütün sporseverlere teşekkür ediyoruz. Mutluluğumuza ortak oldular, bizleri önümüzdeki süreçte gerçekleşecek maçlara motive ettiler. Bugün başlayan Türkiye Erkekler Salon Süper Ligi ikinci etapta da erkek takımımız şampiyonluğa koşuyor. Pazar günü inşallah erkek takımımızda Türkiye Süper Ligi şampiyonu olacak ve iki şampiyonluk kupasını getirerek ilk önce Gaziantep Valisi Sayın Davut Gül'ü ziyaret edeceğiz. Sporcularımızı ve teknik adamlarımızı kutlarken bizleri burada yalnız bırakmayan Gaziantep'in yerel ve ulusal basın mensuplarına ve kuruluşlarına teşekkür etmek istiyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

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