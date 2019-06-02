Son Dakika Haberleri: Vali Gül, trafik tedbirlerini yerinde denetledi
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Vali Gül, trafik tedbirlerini yerinde denetledi

1 dakika önce

Gaziantep Valisi Davut Gül, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi polis uygulama noktalarını ziyaret ederek denetimlerde bulundu.

Vali Gül, trafik tedbirlerini yerinde denetledi, System.String[]
Gaziantep Valisi Davut Gül, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi polis uygulama noktalarını ziyaret ederek denetimlerde bulundu.

Trafik tedbirlerinin yerinde denetlenmesi ve yaşanabilecek sıkıntılara anında müdahale edilebilmesi amacıyla ekiplerin bayram boyunca sahada olacaklarını aktaran Vali Gül, ülke genelinde olduğu gibi Gaziantep'te de trafik tedbirlerinin eksiksiz bir şekilde alındığını söyledi. Gerçekleştirdiği denetimlerde uygulama noktasından geçen vatandaşlarla da sohbet eden Gül, vatandaşların Ramazan Bayramını kutlayarak İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan Trafik Karnesi hakkında sürücülere ve çocuklara bilgi verdi.

Çocuklardan anne ve babalarının karnelerini doldurmalarını isteyen Gül, bayram süresince trafik ekiplerinin aileleriyle seyahat eden çocuklara Trafik Karnesi dağıtacaklarını, çocukların ise anne ve babalarının sürüşlerini bu karnelere değerlendireceklerini ifade ederek sürücülere trafik kurallarına riayet etmeleri konusunda uyarılarda bulundu. - GAZİANTEP
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 05:51 Kaynak: İHA
Polis, Ramazan Bayramı, Gaziantep, Güncel
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