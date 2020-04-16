Vali Gül ve Başkan Fadıloğlu semt pazarında incelemelerde bulundu - Son Dakika

Gaziantep Valisi Davut Gül ve Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, koronavirüs tedbirleri dolayısıyla Seyrantepe Semt Pazarı'nı gezdi, esnafa ve vatandaşa uyulması gereken kurallar konusunda uyarılarda bulundu.

Şehitkamil Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, pazar yeri girişinde ateşlerini ölçtürdükten sonra sosyal mesafe kuralına dikkat ederek hem pazarcı esnafına, hem de vatandaşlara selam veren Gül ve Fadıloğlu, uyulması gereken kuralları anlattı, tedbirlerle ilgili incelemeler yaptı.

Kurallara herkesin uyma zorunluluğu olduğunu hatırlatan ve sosyal izolasyon ile sosyal mesafenin önemini pazarcı esnafına ve alışveriş yapanlara anlatan Vali Gül ile Başkan Fadıloğlu, kurallara uyulması halinde en kısa süre içerisinde virüsten kaynaklı yaşanan salgının önüne geçilebileceğini kaydetti.

Esnaf ve vatandaşlar ise bilgilendirme ve ziyaret için Gül ve Fadıloğlu'na teşekkür etti.

Ziyarete Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı ve Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Karayılan da katıldı.