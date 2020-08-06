Vali Gül ve Başkan Şahin'den maske ve sosyal mesafe denetimi - Son Dakika

İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği "Koronavirüs Denetimleri" konulu genelge kapsamında yurdun dört bir yanında devam eden denetimler Gaziantep'te de yapıldı. Gaziantep'teki denetimlere Vali Davut Gül ile Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin bizzat katılarak, işletmelere ve vatandaşlara uyarılarda bulundu.

İçişleri bakanlığı tarafından Türkiye'nin dört bir yanında başlatılan korona virüs denetimleri sürüyor. Vaka sayısı yüksek olan Gaziantep'te de yoğun kontroller yapıldı. Kentteki denetimlere Gaziantep Valisi Davut Gül ile Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin bizzat katıldı. Kentteki bir markette yapılan denetimlerde maske ve mesafe kuralının önemine vurgu yapılırken, market içerisindeki müşterilere de maske dağıtıldı.

"Toplam 7 bin 500 kişi ile denetim yaptık"

Denetimler sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan ve kentte 7 bin 500 kişinin denetimlere katıldığını aktaran Gaziantep Valisi Davut Gül, "İçişleri Bakanlığımız tarafından Türkiye genelinde başlatılan korona virüs denetimlerini Gaziantep'te de gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda kentimizdeki bir markette denetimlerde bulunuyoruz. Gün içerisinde kentimizin pek çok noktasında bütün ekiplerimizin katılımıyla denetimler yapmıştık. Bu denetimlerimiz devam ediyor. Gaziantep'te bu denetimlerde yaklaşık 7 bin 500 kişi görev aldı. Bu ekiplerin içerisinde polisler askerler belediye ekipleri, tarım ekipleri, milli eğitim görevlileri ve din görevlileri yer almaktadır. Bu denetimlerde korona virüsle mücadelede farkındalık oluşturulması amaçlanmaktadır" dedi.

"15 milyon maske dağıttık"

Vali Gül, açıklamasında salgın döneminde kentte 15 milyonu aşkın maske dağıttıklarını ve dağıtımlarının devam ettiğini belirterek, "Bizim Gaziantep olarak korona virüsle mücadele kapsamında etkili bir projemiz vardı. Bu da 15 günde 15 milyon maske projesiydi. Bu konuda maskelerimizi dağıttık. Dağıtımlarımız halen devam ediyor. Bu öyle büyük bir rakam ki pek çok büyükşehirin toplam dağıttığı maske sayısından daha fazla maske dağıttık. Bu da Gaziantep'in birlikte iş yapma gücünü gösteriyor" ifadelerini kullandı.

"Gaziantep özelinde bir artış yok"

Türkiye genelinde korona virüs vaka sayısı yüksek kentlerden biri olan Gaziantep'teki son durum hakkında da bilgi veren Vali Gül, "Korona virüs vaka sayısında Gaziantep özelinde bir artış yok. Zaman zaman Türkiye genelinde bir artış oluyor azalış oluyor. Bu durum Gaziantep'te de yaşanıyor. Ama bu rakamlara çok takılmamak lazım. Biz tedbirlerimizi alıyoruz. Alınmadığı zaman üç günde Türkiye'nin en yüksek vaka sayısına ulaşabilirsiniz. Ama tedbir aldığınızda ise üç günde, beş günde Türkiye'nin en düşük vaka sayısına da rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Biz de yetkililer olarak sağlık sistemindeki düzenlemeleri olabildiğince doğru şekilde yapmaya çalışıyoruz. Bunları yaptığımız zaman da vaka sayılarının yüksek olmasının çok büyük sorun teşkil etmeyeceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"Sağlık Bakanı'nın kentle ilgili talimatlarını aldık"

Gaziantep'teki son durum ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile bir görüşme gerçekleştirdiklerini de açıklayan Vali Gül, "Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca ile görüşmemizde kendilerinin genel talimatlarını aldık. Yapılması gereken işlemleri yaptık. Zaten Bakanımızın talimatlarından önce büyükşehir belediyemizle bir çalışma başlatmıştık. Bu kapsamda 444'lü bu çalışma sistemi ile korona virüs hastalarını evlerinden alıp evlerine bırakacağız. Evde sağlık sistemini devreye sokacağız. Teması da bulaş riskini de en aza indireceğiz" şeklinde konuştu.

"Eğitimin aksamaması için 'Güvenli Okul' projesini başlattık"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise kentte okulların açılabilmesi için her türlü çalışmayı yaptıklarını vurgulayarak, "Biz valimizle eğitim ve denetim konusunda ciddi çalışmalar yapıyoruz. Birlikte çok güzel şekilde eğitim programları ve denetimler yapıyoruz. Bu kapsamda bizim elimizdeki en büyük rehber İçişleri Bakanlığından gelen genelgedir. Gelen en son genelgede de güvenli alanların oluşturulması, ulaşım ve güvenli okul oluşturulması var. Milli Eğitim Bakanlığı ve Sanayi Bakanlığımızın çalışmasında da temiz okul güvenli okul projesi var. Biz de Valimizin talimatıyla Milli Eğitim Müdürlüğü ile beraber çalışarak güvenli okullarla ilgili kamera, maske, mesafe koşulları gibi pek çok konuyu kapsayan bir sertifika programı başlatıyoruz. Bu sertifika programı sonrası okulları öğrenciler, öğretmenler ve veliler için güvenli bir alan haline getireceğiz. ve inşallah 15 gün içerisinde de bu çalışmaları tamamlamış olacağız" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Gül ve Başkan Şahin denetimlerine devam ederken, marketteki vatandaşlara da maske dağıttı. - GAZİANTEP