Vali Gül ve Başkan Şahin, Nizip'te incelemelerde bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Vali Gül ve Başkan Şahin, Nizip'te incelemelerde bulundu

05.06.2022 15:28
Vali Gül ve Başkan Şahin, Nizip'te incelemelerde bulundu

Gaziantep Valisi Davut Gül ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Nizip'te yeni imar alanında incelemelerde bulundu.

Gaziantep Valisi Davut Gül ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Nizip'te yeni imar alanında incelemelerde bulundu.

Vali Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, beraberinde Kaymakam Oğuz Alp Çağlar ve Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı ile imara açılan alanlarda inceleme yaparak yetkililerden bilgi aldı.

Yeni imar alanın ilçeye hayırlı olması dileklerinde bulunan Vali Gül, "Büyükşehir ve Nizip Belediyesi'nin ortak projesi olan Nizip Fıstık Kent projesinin şehre çok yakın ve çok güzel bir konumda olması ile birlikte Nizip'in konut sorunu ortadan kaldıracak bir projedir. Projeye katkı sunan herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise Fıstık Kent Projesi'nin her geçen gün büyüyen ve gelişen Nizip için önemli olduğunu ifade etti.

İlçenin konut ihtiyacını karşılamak amacıyla projenin hayata geçirildiğini aktaran Şahin, şunları kaydetti:

"Nizip Belediyemiz ile birlikte güzel ilçemiz Nizip'e Fıstık Kent adı altında yeni bir yaşam alanı oluşturmaya karar verdik. Konuyla ilgili önümüzdeki hafta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızı ziyaret ederek son durumu aktaracağız buraya hemen hızlı bir şekilde ilk konutları bakanlığımız yapacak. Bizde Gazişehir olarak işin içine gireceğiz ve Allah'ın izniyle 2023 kent vizyonunda Fıstık Kent Türkiye'nin en önemli konut projesi olacak, işte bu çalışmayla biz Nizip'in konut ihtiyacını bu büyük projeyle tamamlamış olacağız. Projemiz şimdiden hayırlı olsun emeği geçenlerden de Allah razı olsun biz Nizip'in her zaman emrinde ve hizmetindeyiz." dedi.

Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı da, ilçedeki konut sorunun önüne geçmek için başlatılan projenin sorunsuz bir şekilde ilerlediğini belirterek sözlerine şöyle devam etti.

"Konut sıkıntılarının çözümü için bir çalışma başlatmıştık ve bu çalışma başladıktan sonra başta sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin ve sayın Valimiz Davut Gül'ün desteğiyle ilçemize 2 kilometre uzaklıkta bulunan ve adını Fıstık Kent koyduğumuz alanda imar çalışması başlattık. Tüm kamu kurumlarından izinleri alınarak şu anda bin ve 5 binlik olmak üzere tüm imar planları da hazırlandı. Buradaki çalışmalar sonrasında ilçemizde konut noktasında ciddi bir nefes alma gerçekleşecek. Şimdiden projemizin ilçemize ve hemşerilerimize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyor ve proje ortağımız Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin'e, Valimiz Davut Gül'e teşekkür ediyorum." dedi.

YORUMLAR
500
TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, Hollanda'da ayrımcılıkla ilgili incelemelerde bulundu TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, Hollanda'da ayrımcılıkla ilgili incelemelerde bulundu Bakan Yardımcısı Kacır, MTOSB'de incelemelerde bulundu Bakan Yardımcısı Kacır, MTOSB'de incelemelerde bulundu
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vali Gül ve Başkan Şahin, Nizip'te incelemelerde bulundu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:43 Bugün gerçekleşen LGS kapsamındaki merkezi sınavın soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı!
14:42 Bahçeli ziyaretinin yankıları sürüyor! İnce ve Enginyurt arasında yaşanan gerginlik tırmanıyor
14:41 Türk futbolunda bir ilk gerçekleşiyor! Göztepe'nin yeni sahibi yabancı bir iş insanı olacak
13:16 LGS sınavı sona erdi! Sonuçlar 30 Haziran'da Milli Eğitim Bakanlığı sitesinden açıklanacak
13:05 Erdoğan'ın İsveç'ten iadesini istediği siyasetçi Emine Kakabaveh konuştu: Ben Türk değilim, iademi isteyemezsiniz
12:56 2 yeğenini silahla öldüren amca konuştu: Tehdit edildim
12:55 Mansur Yavaş'tan dikkat çeken konuşma! "Cumhurbaşkanı adayı olmalı" diyenler hayal kırıklığına uğrayacak
12:16 Mustafa Sarıgül'den hayat pahalılığı tepkisi! Elindeki kolayı yere fırlattı
12:13 Şanlıurfa'da güvercinlerin hiçbiri Yeşil Kubbe üzerine konmuyor! Nedeni ise duyanların gözünü yaşartıyor
12:12 Bangladeş'te kimyasal dolu konteyner deposu patladı! 28 kişi hayatını kaybetti, 100 kişi yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2022 15:32:17. #1.13#
SON DAKİKA: Vali Gül ve Başkan Şahin, Nizip'te incelemelerde bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement