Vali Gül ve Başkan Şahin, Nizip'te incelemelerde bulundu

Gaziantep Valisi Davut Gül ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Nizip'te yeni imar alanında incelemelerde bulundu.

Vali Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, beraberinde Kaymakam Oğuz Alp Çağlar ve Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı ile imara açılan alanlarda inceleme yaparak yetkililerden bilgi aldı.

Yeni imar alanın ilçeye hayırlı olması dileklerinde bulunan Vali Gül, "Büyükşehir ve Nizip Belediyesi'nin ortak projesi olan Nizip Fıstık Kent projesinin şehre çok yakın ve çok güzel bir konumda olması ile birlikte Nizip'in konut sorunu ortadan kaldıracak bir projedir. Projeye katkı sunan herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise Fıstık Kent Projesi'nin her geçen gün büyüyen ve gelişen Nizip için önemli olduğunu ifade etti.

İlçenin konut ihtiyacını karşılamak amacıyla projenin hayata geçirildiğini aktaran Şahin, şunları kaydetti:

"Nizip Belediyemiz ile birlikte güzel ilçemiz Nizip'e Fıstık Kent adı altında yeni bir yaşam alanı oluşturmaya karar verdik. Konuyla ilgili önümüzdeki hafta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızı ziyaret ederek son durumu aktaracağız buraya hemen hızlı bir şekilde ilk konutları bakanlığımız yapacak. Bizde Gazişehir olarak işin içine gireceğiz ve Allah'ın izniyle 2023 kent vizyonunda Fıstık Kent Türkiye'nin en önemli konut projesi olacak, işte bu çalışmayla biz Nizip'in konut ihtiyacını bu büyük projeyle tamamlamış olacağız. Projemiz şimdiden hayırlı olsun emeği geçenlerden de Allah razı olsun biz Nizip'in her zaman emrinde ve hizmetindeyiz." dedi.

Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı da, ilçedeki konut sorunun önüne geçmek için başlatılan projenin sorunsuz bir şekilde ilerlediğini belirterek sözlerine şöyle devam etti.

"Konut sıkıntılarının çözümü için bir çalışma başlatmıştık ve bu çalışma başladıktan sonra başta sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin ve sayın Valimiz Davut Gül'ün desteğiyle ilçemize 2 kilometre uzaklıkta bulunan ve adını Fıstık Kent koyduğumuz alanda imar çalışması başlattık. Tüm kamu kurumlarından izinleri alınarak şu anda bin ve 5 binlik olmak üzere tüm imar planları da hazırlandı. Buradaki çalışmalar sonrasında ilçemizde konut noktasında ciddi bir nefes alma gerçekleşecek. Şimdiden projemizin ilçemize ve hemşerilerimize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyor ve proje ortağımız Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin'e, Valimiz Davut Gül'e teşekkür ediyorum." dedi.