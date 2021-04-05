Vali Gül ve Milletvekili Koçer, et borsası ve et halini inceledi - Son Dakika

Vali Gül ve Milletvekili Koçer, et borsası ve et halini inceledi

05.04.2021 18:20
Vali Gül ve Milletvekili Koçer, et borsası ve et halini inceledi, System.String[]

Gaziantep Valisi Davut Gül ve Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) tarafından Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle yaptırılarak hizmete açılan 'Gaziantep Et Borsası ve Et Hali'nde incelemelerde bulundu.

Gaziantep Valisi Davut Gül ve Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) tarafından Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle yaptırılarak hizmete açılan 'Gaziantep Et Borsası ve Et Hali'nde incelemelerde bulundu.

Gaziantep Et Borsası ve Et Hali'nde incelemelerde bulunan heyete, GTB Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı da eşlik etti. Ziyarette, Vali Gül ve Milletvekili Koçer, ticari hayatın başladığı tesiste hal esnafı ile görüşerek talepleri hakkında bilgiler aldı. Vali Gül, ziyarette pandemi tedbirleri hakkında uyarılarda bulunarak, sürecin ortak sorumluluk anlayışı içerisinde atlatılabileceğine dikkat çekti.

Ziyarette, 2017 yılında inşaat çalışmalarına başlanan ve 2020 yılının son aylarında hizmete açılan Et Borsası ve Et Hali hakkında bilgiler veren GTB Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, 32 bin metrekare toplam alan üzerinde kurulan Gaziantep Et Borsası ve Et Halinin sektöründe Türkiye'nin en büyük ve en modern kompleks yapıların başında geldiğini söyledi.

Tesisin, sağlıklı ve hijyenik üretim için dünyadaki çeşitli benzerleri araştırılarak inşa edildiğini kaydeden Tiryakioğlu, "Kent ve bölge ekonomisine önemli katkılar sunacağına inandığımız Et Hali ve Et Borsası, Avrupa Birliği (AB) standartlarına uygun modern ve teknolojik alt yapısıyla Gaziantep'i bu alanda bir cazibe merkezi haline getirecektir" dedi.

Tiryakioğlu, 19 bin metrekare kapalı alan üzerinde hizmet vermeye başlayan tesiste, Et Borsası idari hizmet binasının yanı sıra, 52 adet kasap dükkanı, 14 adet sakatat dükkanı, 4 adet kuyruk saklama deposu, 450 metrekare et teşhir ve satış salonu, 4 adet soğuk hava deposu, 1 adet et parçalama ünitesi ve 14 adet ticari dükkanın yer aldığını sözlerine ekledi.

GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ise Et Borsasında etin son tüketiciye kadar sağlıklı bir şekilde ulaşmasının hedeflendiğini belirterek, "Etler veteriner hekim kontrolünden geçirildikten sonra et teşhir salonunda satışa sunulmakta. Alıcı ve satıcıların biraya gelmesini ve kümelenmesini sağlayan tesiste, toptancı kasaplar tarafından alınan etler soğuk zincir kırılmadan monoray hattı ile kasap dükkanlarındaki soğuk hava depolarına kadar taşınmakta. İşlemlerin her aşamasında sağlık ve hijyen hep en ön planda tutulmakta" diye konuştu.

Akıncı, ayrıca Et Borsası ve Et Halinin geleneksel yemekleri dünya çapında nam salan Gaziantep'in UNESCO Gastronomi Kenti unvanına da ayrı bir değer kattığını dile getirdi. - GAZİANTEP

Vali Gül ve Milletvekili Koçer, et borsası ve et halini inceledi
Vali Gül ve Milletvekili Koçer, et borsası ve et halini inceledi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Milletvekili, Gaziantep, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Vali Gül ve Milletvekili Koçer, et borsası ve et halini inceledi - Son Dakika Ekonomi


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