Gaziantep Valisi Davut Gül, beraberinde Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin , milletvekilleri ve belediye başkanlarıyla birlikte yaralıları tedavi gördükleri Nizip Devlet Hastanesi 'nde ziyaret etti. Yaralılara 'geçmiş olsun' dileğinde bulunan Davut Gül ve beraberindekiler, sağlık durumlarına ilişkin doktorlardan bilgi aldı. Kazada yaralanan ve hastanelerde tedavisi süren yaralılardan 8'inin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Yaralı yolcu Gaziantep'teki korkunç faciaya neden olan otobüsün nasıl devrildiğini anlattı

Kaynak: DHA

Nizip Devlet Hastanesi, Fatma Şahin, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Gaziantep'te katliam gibi kaza: 16 ölü, 21 yaralı (10) - Son Dakika

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