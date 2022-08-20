Gaziantep'te katliam gibi kaza: 16 ölü, 21 yaralı (10) - Son Dakika
Üye Girişi

Gaziantep'te katliam gibi kaza: 16 ölü, 21 yaralı (10)

20.08.2022 17:39
Gaziantep'te katliam gibi kaza: 16 ölü, 21 yaralı (10)

VALİ GÜL, YARALILARI ZİYARET ETTİGaziantep Valisi Davut Gül, beraberinde Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, milletvekilleri ve belediye başkanlarıyla birlikte yaralıları tedavi gördükleri Nizip Devlet Hastanesi'nde ziyaret etti.

VALİ GÜL, YARALILARI ZİYARET ETTİ

Gaziantep Valisi Davut Gül, beraberinde Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, milletvekilleri ve belediye başkanlarıyla birlikte yaralıları tedavi gördükleri Nizip Devlet Hastanesi'nde ziyaret etti. Yaralılara 'geçmiş olsun' dileğinde bulunan Davut Gül ve beraberindekiler, sağlık durumlarına ilişkin doktorlardan bilgi aldı. Kazada yaralanan ve hastanelerde tedavisi süren yaralılardan 8'inin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.


YORUMLAR
500
Yaralı yolcu Gaziantep'teki korkunç faciaya neden olan otobüsün nasıl devrildiğini anlattı Yaralı yolcu Gaziantep'teki korkunç faciaya neden olan otobüsün nasıl devrildiğini anlattı Üzücü kazdan yaralı kurtulan kameraman o anları anlattı: 'Yardım etmek için durduk, otobüsün devrilerek geldiğini gördüm' Üzücü kazdan yaralı kurtulan kameraman o anları anlattı: 'Yardım etmek için durduk, otobüsün devrilerek geldiğini gördüm'
Kaynak: DHA

Nizip Devlet Hastanesi, Fatma Şahin, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te katliam gibi kaza: 16 ölü, 21 yaralı (10) - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:55 Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Aanholt'a ırkçı saldırı: Utanıyorum
16:04 Milli Savunma Bakanı Akar ve BM Genel Sekreteri Guterres'ten 'tahıl koridoru' açıklaması: Toplam 656 ton sevkiyat gerçekleştirildi
15:39 Kuşlar babasız kaldı! "Çipetpet" videosuyla tanınan Arnavut Şevket lakaplı Şevket Kopal vefat etti
15:12 Yaralı yolcu Gaziantep'teki korkunç faciaya neden olan otobüsün nasıl devrildiğini anlattı
15:02 Terör örgütü PKK'nın ev sahibi İsveç'in dolandırıcılık tezgahına Türkiye'den sert tepki: Verdiğiniz sözün arkasında durun
14:42 Nurgül Yeşilçay, tatil pozlarını paylaştı
14:12 Gaziantep'te feci şekilde can veren gazetecilerin mesai arkadaşı kazayı anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı
14:11 5 husumetlisini yaralayan Metin Işık'ın ifadesi ortaya çıktı!
14:51 3 seferle Ay'a yolculuk! NASA'nın derdi başka
13:52 Dizi biter bitmez partnerini takipten çıkardı! Sevda Erginci'den sert sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2022 17:39:43. #1.12#
SON DAKİKA: Gaziantep'te katliam gibi kaza: 16 ölü, 21 yaralı (10) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement