Vali Gül, "Yavuzeli'nden Türkiye şampiyonları çıksın istiyoruz"

Vali Gül, burada öğrencilere seslenerek Yavuzeli'nden Türkiye şampiyonları çıkmasını istediklerini kaydetti.

Rumkale Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende Spor Şehri Gaziantep projesi ile Gaziantep'in her tarafında çeşitli aktiviteler yapıldığını aktaran Vali Gül, "Okullarımızdaki bütün öğrencilerimizin en az bir spor dalıyla ilgilenmelerini ve yine öğrencilerimizin en az yüzde yirmisinin profesyonel, lisanslı olarak müsabakalara katılmalarını istiyoruz. Yavuzeli ilçemizde bu hedef doğrultusunda önemli bir yol kat edilmiş. Önümüzdeki süreçte bu hedeflediğimiz yüzde yirmilik sayıya Yavuzeli'nin genç, dinamik ve başarılı gençleriyle hep birlikte ulaşacağız" dedi.

Projenin fiziki alt yapısı konusunda da gerekenlerin yapıldığını vurgulayan Gül, "Salonların eksikliklerinin tamamlanması, spor yaparken ihtiyaç duyulan malzemelerinin temin edilmesi noktasında kaymakamlığımız ve belediyemiz tarafından gerekli çalışmalar yapılarak bu eksiklikler giderildi. Eksik olan tesisler de tamamlandığında bu anlamda da öğrencilerimizin önünde hiçbir engel kalmayacak. Yavuzeli'nden Türkiye şampiyonları çıksın istiyoruz. Yavuzeli bunu yapabilecek potansiyele sahip" ifadelerini kullanarak projede emeği geçen herkese teşekkür etti.

Yavuzeli Kaymakamı Eyüp Gürdal ise çocukların ilim, bilim ve fennin yanında spor ve sanatla ilgilenmelerinin önemine değinerek mevcut okulların var olan malzeme eksikliklerini tamamladıklarını söyledi. Gazişehir Öğrenci Meclisi ile koordineli bir şekilde projeyi yürüttüklerini belirten Gürdal, proje kapsamında birçok öğrenciye ulaştıklarını dile getirdi.

Konuşmalar sonrasında Gül ve diğer protokol üyeleri müsabakalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi.

Vali Gül daha sonra Yavuzeli İlçesi Süt Sığırcılığının Geliştirilmesi Projesi kapsamında düzenlenen Süt Sağım Makinesi Dağıtım Törenine katılarak çiftçilere makinelerini teslim etti, hayırlı bol kazançlar diledi.