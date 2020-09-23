Vali Günaydın: "15 günlük gayret ve destek vakaların durmasına neden oldu" - Son Dakika

Vali Günaydın: "15 günlük gayret ve destek vakaların durmasına neden oldu"

Vali Günaydın: "15 günlük gayret ve destek vakaların durmasına neden oldu" Vali Günaydın ve Başkan Büyükkılıç maske denetiminde Kayseri Valisi Şehmus Günaydın: "Hepimize düşen görev, kararlılık ve hassasiyetle gerekmedikçe evden çıkmayacağız, maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyacağız"...

Vali Günaydın: "15 günlük gayret ve destek vakaların durmasına neden oldu"

Vali Günaydın ve Başkan Büyükkılıç maske denetiminde

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın:

"Hepimize düşen görev, kararlılık ve hassasiyetle gerekmedikçe evden çıkmayacağız, maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyacağız"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç:

"Toplu ulaşım araçlarında 15 gün daha ayakta yolcu alınmayacak"

KAYSERİ - Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, "15 günde vatandaşlarımızın yapmış olduğu gayret ve destek vakaların durmasına neden oldu. Şimdi hepimize düşen görev, bizim hızlı bir şekilde aynı kararlılık ve hassasiyetle gerekmedikçe evden çıkmayacağız, maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyacağız. 15 gün sonra bu trendin hızla aşağı doğru indiğini görelim" dedi.

Vali Şehmus Günaydın; Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile birlikte Gevher Nesibe Mahallesi'nden başlayarak, Kurşunlu Parkı, Düvenönü Meydan dahil olmak üzere Sur Caddesi'nde esnaf ve vatandaşlara maske, mesafe ve temizlik konusunda uyarılarda bulunarak, pandemi sürecinde uyulması gereken kuralları anlattı. Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Günaydın, maske ve mesafe kurallarına uyumun önemine değinerek; "Bildiğiniz gibi bizler, haftanın bir günü hayatımızın hemen hemen bütün alanlarında denetimler yapıyoruz. Bu denetimlerdeki amacımız da vatandaşımızdaki duyarlılık olayını daha üst seviyelere çıkartmak, vatandaşımızı bilgilendirmek ve bunu canlı tutmak. Virüsle mücadeleyi her saniye çok üst seviyede tutmak zorundayız. bizim bu mücadelede duraksamamız söz konusu olduğunda olumsuz etkilerini hep beraber görüyoruz. Bu olumsuz etkilerle karşılaşmamak adına mücadele ruhunu üst seviyede tutmak için bütün kamu kurum ve kuruluşlarımız Kayserimizde bu denetimler yapıyoruz. Her geçen gün vatandaşımızın bu konudaki hassasiyeti artıyor. Bundan 15 gün önce bir çağrıda bulunmuştuk vatandaşlarımıza; gerekmedikçe evden çıkmıyoruz. Çağırımıza uyan vatandaşlarımıza ve basın mensuplarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

"15 günlük gayret ve destek vakaların durmasına neden oldu"

Son 15 günde alınan tedbir ve vatandaşların gösterdiği gayretlerin vaka artışının durmasına neden olduğunu, bu günden itibaren amaçlarının artışın inmesini sağlamak olduğunu belirtti. Vali Günaydın; "Her şey bittiği, riskin bittiği anlamına gelmiyor. Ama hastanelerimize, vaka sayılarımıza baktığımız zaman bu 15 günde vatandaşlarımızın yapmış olduğu gayret ve destek vakaların durmasına neden oldu. Şimdi hepimize düşen görev, bizim hızlı bir şekilde aynı kararlılık ve hassasiyetle gerekmedikçe evden çıkmayacağız, maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyacağız. 15 gün sonra bu trendin hızla aşağı doğru indiğini görelim. Riskimiz bitmedi, henüz işimiz bitmedi. Yine aynı kararlılık ve hassasiyetle devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın hastaneye gelme oranında azalmalar başladı. Yani şuan için söylüyorum, vaka sayılarının artışını durdurduk. Bu ileride artmayacağı anlamına gelmiyor. Tedbiri elden bıraktığımız zaman bu vaka sayıları tekrar artışa geçer. Ama bizim süratle bu vaka sayılarına aşağı çekebilmemiz için, sağlık çalışanlarına daha fazla katkı ve destek verebilmemiz için mutlaka ve mutlaka bizim aynı hassasiyetle tedbirlere uymamız, gerekmedikçe dışarı çıkmamamız lazım" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığınca belirlenen kurallara uymayan işyerlerine cezai işlem uygulandığını da ifade eden Vali Günaydın; "Risk alanlarını tek tek analiz ediyoruz, arkadaşlarımız raporlar hazırlıyor. Biliyorsunuz geçen hafta piknik alanlarını kapattık, park ve bahçeleri kapattık, oyun alanlarını kapattık, bazı bölgelerde de çay ocaklarını kapattık. Esnafımıza seslenmek istiyorum, hiçbir işletmeyi kapatmadan, hayatın normal akışı ve seyri için tedbirler alıyoruz. Bu tedbirlere uyulduğu takdirde işletmeler kapatılmayacak. Ama maalesef bazı işletmelerimizde yapılan denetimlerde Sağlık Bakanlığınca belirtilen kurallara uyulmadığını maalesef gördük ve cezai işlemler uyguladık. Maske takma konusunda ihmali olanlara da cezaları yazıyoruz. Herkes belirlenen alanlarda maskesini takmak, mesafesini korumak, temizliğe uymak zorunda. Bunlar olmazsa olmazlarımız. Bunları titizlikle uygulamalıyız" diye konuştu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise, toplu taşıma araçlarında 15 gün daha ayakta yolcu alınmayacağını vurguladı. Ulaşımı rahatlatmak için 24 otobüsü daha filolarına kattıklarını kaydeden Başkan Büyükkılıç; vatandaşlara maske, mesafe ve temizlik konularında uyarılarda bulundu.

Vali Günaydın: 15 günlük gayret ve destek vakaların durmasına neden oldu

Memduh Büyükkılıç, Kurşunlu, Kayseri, Sur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 12:42 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Vali Günaydın: '15 günlük gayret ve destek vakaların durmasına neden oldu' - Son Dakika

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