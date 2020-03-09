Vali Günaydın'a "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" Ziyareti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vali Günaydın'a '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' Ziyareti - Son Dakika

Vali Günaydın'a "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" Ziyareti

6 saat önce

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla sivil toplum kuruluşlarında görev yapan kadınlar Vali Şehmus Günaydın'ı ziyaret etti.

Vali Günaydın'a

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla sivil toplum kuruluşlarında görev yapan kadınlar Vali Şehmus Günaydın'ı ziyaret etti.


Vali Günaydın'ı, TOBB Kayseri Kadın Girişimciler Başkanı Tuğbahan İlgü, Erciyes Üniversitesi Kadın Araştırmaları Merkezi Müdürü Prof. Dr. Asuman Gölgeli, KADEM Kadın ve Demokrasi Başkanı Sevda Baran, Türk Anneler Derneği Başkanı Safiye Demirci, Türk Kadınlar Birliği Kayseri Şube Başkanı Ayşe Uzunlu, KAÇEM Başkanı Fatma Andaç ziyaret etti.


Vali Günaydın kabulde yaptığı konuşmada, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek " Başta şehitlerimizin anneleri ve eşleri olmak üzere tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum "dedi. Kadınların toplumun vazgeçilmez bir parçası olduğunu ifade eden Vali Günaydın, devletin milletin kalkınmasında, ilerlemesinde karşılaştığı sorunların çözümünde kadınların rolünün büyük olduğunu söyledi. Kadınların toplumun her alanda aktif rol oynadığını belirten Vali Günaydın, toplumda kadınların bir çok alanda önemli başarılara imza attıklarını, bu durumun da takdire şayan olduğunu ifade etti.


Ziyaret, sivil toplum kuruluşlarında görev yapan kadınlarımızın görüş ve önerilerini Vali Günaydın'a iletmesinin ardından sona erdi. - KAYSERİ

Dünya Kadınlar Günü, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 12:57 Kaynak: İHA
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