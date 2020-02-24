Vali Günaydın'a Vergi Haftası Ziyareti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vali Günaydın'a Vergi Haftası Ziyareti - Son Dakika

Vali Günaydın'a Vergi Haftası Ziyareti

6 saat önce

Valimiz Şehmus Günaydın, 31. Vergi Haftası etkinlikleri kapsamında Vergi Dairesi Başkanı Ahmet Günçavdı, grup müdürleri ile şube müdürlerini kabul etti.

Vali Günaydın'a Vergi Haftası Ziyareti, System.String[]

Valimiz Şehmus Günaydın, 31. Vergi Haftası etkinlikleri kapsamında Vergi Dairesi Başkanı Ahmet Günçavdı, grup müdürleri ile şube müdürlerini kabul etti.


Kamuoyunda vergi bilincinin oluşturulması, verginin toplumun tüm kesimlerine benimsetilmesi ve vergi ödeme alışkanlığının artırılması amacıyla, 1990 yılından bu yana kutlanan Vergi Haftası'nın 31'incisi ilimizde çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.


Bu kapsamda 24 Şubat-01 Mart tarihleri arasındaki Vergi Haftası etkinlikleri kapsamında Vergi Dairesi Başkanı Ahmet Günçavdı ile Vergi Dairesi Grup Müdürleri Vali Günaydın'ı ziyaret etti.


Vali Günaydın, kabulde yaptığı konuşmada, Vergi Haftası münasebetiyle bütün vergi teşkilatının, yöneticilerinin ve vatandaşların haftasını tebrik etti.


Vergi vermenin vatandaşlık görevi olduğunu belirten Vali Günaydın, toplanan vergilerle eğitim, sağlık, ulaşım gibi hizmetlerin yürütüldüğünü ifade etti.


Vergi Dairesi Başkanı Ahmet Günçavdı ise gerçekleştirdikleri çalışmalar ve vergi tahakkuku hakkında bilgiler vererek, bu çalışmalarında desteklerini esirgemeyen Vali Günaydın'a teşekkür etti. - KAYSERİ

Vergi Haftası, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 12:22 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İBB'nin gece metrolarında çift ücret tarifesi büyük tepki çekiyor
Araç sahiplerine güzel haber! Bütün bilgilere artık tek sayfada erişilebilecek Elazığ depremini 2 ay öncesinden bilen Prof. Feyzi Bingöl: Kahramanmaraş'ta her an 7 büyüklüğünde deprem olabilir Umman'da 2 kişide yeni tip koronavirüs tespit edildi

Son Dakika Haberleri
17:06 Gaziosmanpaşa'da moda rüzgarı
16:51 Tuba Büyüküstün'ün makyajsız fotoğrafına övgü dolu yorumlar yağdı
16:41 Arda Kural: Düşünmeye başladıkça kafam biraz karıştı
16:41 Çetin Tekindor, Abdülkadir Geylani'yi canlandıracak
16:15 Ezgi ve Elif birbirine düştü!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2020 18:51:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Vali Günaydın'a Vergi Haftası Ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]