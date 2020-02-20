Vali Günaydın'a ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vali Günaydın'a ziyaret - Son Dakika

Vali Günaydın'a ziyaret

17 dakika önce

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube başkanlığına seçilen Ali Yavuz ve yönetimini makamında kabul etti.

Vali Günaydın'a ziyaret, System.String[]

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube başkanlığına seçilen Ali Yavuz ve yönetimini makamında kabul etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Günaydın dernek başkanlığına seçilen Ali Yavuz ve yönetimini tebrik etti.

Günaydın, yaptığı konuşmada, "Şehit ailelerimizin ve gazilerimizin devlet olarak, millet olarak her zaman yanlarındayız. Bizler, şehitlerimizin hakkını ödeyemeyiz, gazilerimizin hakkını ödeyemeyiz. Ailelerimiz bizlere şehitlerimizin emaneti." ifadelerini kullandı.

Günaydın, şehit aileleri ve gazilerle ilgili her konuda dernek başkanıyla birlikte çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Ali Yavuz ise Günaydın'a verdiği destekten dolayı teşekkür ederek, derneğin faaliyetleri ve yapacakları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Ali Yavuz, Türkiye, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 06:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı: 50'den fazla rejim unsuru etkisiz hale getirildi
Esed'in kirli Türkiye planı deşifre oldu! Halep'e saldırı düzenleyip Türkiye'yi suçlayacak Amerikan basını: Türkiye, Rusya'ya karşı kullanmak için ABD'den Patriot istedi Rize emniyet müdürü verdi'yi şehit eden saldırgan: fetö bağlantım yok

Son Dakika Haberleri
17:41 Alina Boz makyajsız görüntülendi!
16:55 Aleyna Tilki Filozof Atakan hakkında konuştu: Ruh eşim gibisin
16:46 Acun Ilıcalı'dan Survivor 2020 yarışmacılarıyla ilgili itiraf: Hayal kırıklığına uğradığım 2-3 kişi var
15:41 Serdar Ortaç'tan boşanan Chloe Loughnan bakın nereye gidiyor
15:03 Palalı saldırgan Sabri Çelebi ile sevgili olan Ebru Polat'tan ilginç çıkış: Kimsenin hatası diğerini ilgilendirmez

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2020 19:01:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Vali Günaydın'a ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]