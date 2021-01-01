Vali Günaydın: "Aşı çalışmaları başladı diye rehavete kapılmamak gerekiyor" - Son Dakika

Vali Günaydın: "Aşı çalışmaları başladı diye rehavete kapılmamak gerekiyor"

01.01.2021 15:35
Vali Günaydın:

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, yeni yılın ilk gününde esnafları ziyaret etti.

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, yeni yılın ilk gününde esnafları ziyaret etti. Vali Günaydın, "Aşı çalışmaları başladı diye rehavete kapılmamak gerekiyor" dedi.

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk ile birlikte Cumhuriyet Meydanı'nda ve Hunat Mahallesi'nde hizmet vermeye devam eden esnafları ziyaret etti. Esnaflarla sohbet eden Vali Günaydın, Kayseri'de bulunan yabancı turistlerle de konuştu. Ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Günaydın, ""2021 yılının ilk gününden, ülkemize, milletimize hayırlara vesile olmasını diliyorum yeni yılın. Dün akşam, Büyükşehir Belediye Başkanımızla, Emniyet Müdürümüz, İl Jandarma Komutanımızla beraber görevli arkadaşlarımızı ziyaret ettik. 112 çalışanlarımızı ziyaret ettik. İtfaiyemizi ziyaret ettik. Bugünde yılın ilk günü yine vatandaşlarımızın hizmetinde olan sektörler de çalışan esnafımızı ziyaret ettik. Onlarla sohbet etme imkanı bulduk. Tabi ki hayatın her alanında kolaylaştırıcı uygulamaları hayata geçirdik. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılaması noktasında bütün tedbirleri aldık. Vatandaşımız ekmeğini alacaksa, markete gidecekse, kasaba gidecekse, balık alacaksa dışarı çıkıyor. Bakmakta olduğu evcil hayvanını dışarı çıkartıp ihtiyacını giderebiliyor. Bu alanlarda yaptığımız düzenlemeler vatandaşımızı ziyadesi ile memnun etti. Bunu da yerinde görmek için İl Emniyet Müdürümüz ile beraber çıktık, dolaştık" ifadelerini kullandı.

"Aşı çalışmaları başladı diye rehavete kapılmamak gerekiyor"

Vatandaşların pandemi döneminde kendilerine çok yardımcı olduklarını dile getiren Günaydın, "Vatandaşlarımızın yeni yılını bir kez daha kutluyorum, tebrik ediyorum. Gerçekten şuana kadar pandemi ile mücadelede bizlere inanılmaz destek verdiler. Katkı verdiler. Daha henüz hiçbir şey bitmemiş. Bizler bu konudaki tedbirlere uyma noktasındaki kararlılığımızı hassasiyet ile devam ettirmek zorundayız. İnşallah aşılama çalışmaları başlıyor. Aşılama çalışmaları da hızlı bir şekilde devam edecek. Bunun sonucunda inşallah pandemi sürecinde hep beraber sonucu göreceğiz. Aşı çalışmaları başladı diye rehavete kapılmamak gerekiyor. Toplumun önemli bir kısmını aşılamadan sonuç almamız mümkün değil. Bu yapılıncaya kadar, bu süreç sona erinceye kadar da yine vatandaşlarımızın desteğine, katkısına ihtiyacımız var. Siz değerli basın mensuplarının desteğine ihtiyacımız var. Bizler şuna inanıyoruz ki eğer biz birlikte çalışmaya devam edersek, birlikte aynı hedefe doğru yürümeye devam edersek inşallah hem ülkemiz, hem Kayserimiz bu süreçten en az hasar ile çıkacak. Bütün temennimiz, gayemiz, amacımız bu yönde. Kayseri'de dün akşam herhangi bir olay olmadı. Vatandaşlarımız sakin bir şekilde evlerinde yılbaşını geçirdiler. Güvenlik görevlilerimiz gereken tedbirleri almıştı. Sağlık çalışanlarımız, itfaiyemiz herkes görevi başındaydı. Ben vatandaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Huzurlu bir yılbaşı geçirdiler. Bunun bu şekilde devam etmesini bekliyoruz. Vatandaşımız kısıtlamalar süresince bu şekilde devam ederse kısıtlamalardan beklediğimiz, amaçladığımız hedeflere de ulaşmış oluruz. Bunu devam ettirmemiz lazım" şeklinde konuştu. - KAYSERİ

Vali Günaydın: Aşı çalışmaları başladı diye rehavete kapılmamak gerekiyor
Vali Günaydın: Aşı çalışmaları başladı diye rehavete kapılmamak gerekiyor
Vali Günaydın: Aşı çalışmaları başladı diye rehavete kapılmamak gerekiyor

Cumhuriyet Meydanı, Kamil Karabörk, Jandarma, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Vali Günaydın: 'Aşı çalışmaları başladı diye rehavete kapılmamak gerekiyor' - Son Dakika


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