Vali Günaydın başkanlığında korona virüs toplantısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vali Günaydın başkanlığında korona virüs toplantısı - Son Dakika

Vali Günaydın başkanlığında korona virüs toplantısı

6 saat önce

Son dönemlerde dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle ilimizde alınan tedbirleri görüşmek üzere Kayseri Valisi Şehmus Günaydın başkanlığında değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Günaydın başkanlığında korona virüs toplantısı, System.String[]

Son dönemlerde dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle ilimizde alınan tedbirleri görüşmek üzere Kayseri Valisi Şehmus Günaydın başkanlığında değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.


Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya Vali Günaydın, Büyükşehir Belediye başkanı Memduh Büyükkılıç, ilçe belediye başkanları ile konu ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yönetici-leri katıldı.


Vali Günaydın " Vatandaşlarımız ilgili kurumların öneri ve uyarılarını dikkate almaları hususunda ge-rekli hassasiyeti göstermeli ve uzmanların işaret ettiği yurt dışından ülkemize girişlerdeki 14 gün kuralına dikkat etmeliler" diye konuştu.


Toplantı, İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli ve diğer kurumların yöneticilerinin yapmış oldukları ça-lışmalar hakkında toplantıya katılanları bilgilendirmeleri ile sona erdi. - KAYSERİ

Memduh Büyükkılıç, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 12:34 Kaynak: İHA
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