Vali Günaydın: "Ben Değil, Biz Varız" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vali Günaydın: 'Ben Değil, Biz Varız' - Son Dakika

Vali Günaydın: "Ben Değil, Biz Varız"

6 saat önce

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Melikgazi ilçesi mahalle muhtarları ile bir araya geldi.

Vali Günaydın:

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Melikgazi ilçesi mahalle muhtarları ile bir araya geldi.


Kayseri Valiliği koordinesinde düzenlenen "Muhtarlar Buluşma İl Toplantıları" kapsamında, muhtarların talep ve sorunlarına hızla çözüm üretmek amacıyla Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı salonunda düzenlenen toplantıya katılan Vali Günaydın, burada muhtarların sorun ve taleplerini dinledi.


Vali Günaydın toplantının açılışında yaptığı konuşmada, "Vatandaşlarımızın sorunlarını hızlı ve verimli bir şekilde çözebilmemiz için yapacağımız çalışmalar önem arz etmektedir. Muhtarlarımızın yapacağı çalışmalar, görev yaptıkları bölgelere iyi hizmetler yapılabilmesi için çok önemlidir" dedi.


Göreve başladığı günden beri "Ben değil, biz varız." anlayışıyla çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Vali Günaydın, "Bir bütün olursak güzel sonuçlar elde ederiz. Ama bu bütünün bir parçası eksikse o çalışmalarda bir eksiğimiz, noksanımız var demektir" diye konuştu.


Vali Günaydın, "Ben nasıl sizlere telefon numaramı verdim, sizlerde vatandaşlarımıza telefon numaralarınızı verin. Vatandaşlarımız sizlere ne kadar kolay ulaşabilirse verimliliğiniz artacaktır" şeklinde konuştu.


Toplantı, muhtarların talep ve sorunlarının Vali Şehmus Günaydın tarafından dinlenmesi ve çözümü noktasında kurum amirlerine vermiş olduğu talimatın ardından, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi. - KAYSERİ

Melikgazi, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 06:19 Kaynak: İHA
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