Vali Günaydın, Boğazköprü'de incelemelerde bulundu

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Boğazköprü mevkiindeki yol yapım çalışmalarında incelemelerde bulundu.

Günaydın, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşların uzun zamandır beklediği bir yatırımda sona gelindiğini söyledi.

Boğazköprü projesinin önemli bir yatırım olduğunu dile getiren Günaydın, buradaki köprünün yapımında dünyadaki en modern tekniklerinin kullanıldığını belirtti.

Köprünün ülke ekonomisine önemli bir katkı sağlayacağını aktaran Günaydın, şunları kaydetti:

"Köprünün ufak tefek eksiklikleri bu akşama kadar tamamlanacak. İlimizin büyük bir merak ve heyecanla beklediği köprü kaliteli bir şekilde hizmet sunacak. Karayolları 6. Bölge Müdürlüğümüzün yarın açılışı yapılacak olan yatırımlarının maliyeti 420 milyon lira. Çok önemli bir rakam bu. 108 milyon lira Boğazköprü için harcandı. Kentimizde farklı yatırımların çalışmaları da devam ediyor. Yapmamız gerekenleri uyum içerisinde tamamlayacağız. Bizler bu hizmetlerin tamamlanması için olağanüstü çaba içerisindeyiz."

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise Boğazköprü'nün belirtilen tarihten önce tamamlandığını vurgulayarak, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla cumartesi günü köprümüzü hizmete açmış olacağız." dedi.

Karayolları 6.Bölge Müdürü Ahmet Turan Gülhaş da Bünyan, Develi, Pınarbaşı, Yahyalı gibi bölgelerde yol yapım çalışmalarına ara vermeden devam ettiklerini ifade etti.