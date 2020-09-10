Vali Günaydın: "Bu zamana kadar 7 bin kişiye cezai işlem uygulandı" - Son Dakika

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, korona virüs tedbirleri kapsamında katıldığı denetimde yaptığı açıklamasında, vatandaşların haklarını korumak için cezai işlem uygulandığını söyleyerek, "Bu zamana kadar 7 bin kişiye cezai işlem uygulandı" dedi.

Korona virüs tedbirleri çerçevesinde Cumhuriyet Meydanı'nda başlayan denetimlerde Vali Günaydın'a Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç eşlik etti. Vatandaşlara gerekmedikçe 15 gün evden çıkmamaları konusunda bilgilerin verildiği denetim, Millet Caddesi'nde devam etti.

"Gerekmedikçe dışarı çıkmayalım"

Hafta sonları da gerekmedikçe dışarı çıkılmaması gerektiğini söyleyen Vali Günaydın, "Kayseri olarak 15 gün dışarı çıkmıyoruz gerekmedikçe diyoruz. İnşallah bu Cumartesi Pazar da bunu yoğun olarak gösterelim. Zorunlu ihtiyaçlarımız varsa çıkıp onları karşılayalım yoksa ailemizle hafta sonu dışarı çıkmayalım. Yasak demiyoruz, kısıtlamayı kendimiz getirelim diyoruz. Burası yanlış anlaşılmasın, bunlar kendi sağlığımız için. Bizler gerekmedikçe kalabalıkta bulunmayalım, sokağa çıkmayalım diyoruz. Vatandaşımızdan talebimiz bu yönde ve gördüğünüz gibi her gün buralarda bir kalabalık olurdu ama bir durgunluk var. Vatandaşımızın bu konularda çağrımızı dikkate aldığını görüyoruz ve burada da basınımız çok önemli görevler yerine getirdi" dedi.

"Bugüne kadar 7 bin kişiye ceza kesildi"

Kurallara uymayan vatandaşlara artık ikaz yapılmayacağını ve bugüne kadar toplamda 7 bin kişiye ceza yazıldığını söyleyen Vali Şehmus Günaydın, "Karantinada olup da temaslı olan bir işçi, evdeyken başka bir yere gidip kaçak çalışmış. Bununla ilgili işlemler yapıldı. Tabi bu münferit bir durum. Bunun önüne geçmek için tedbirler alındı, fabrikalarımız bu konuda çok bilinçli. Biz fabrikalarımızı denetime gittiğimizde, birçok fabrikamızın olağanüstü tedbirler aldığını görüyoruz. Bundan dolayı da kendilerine teşekkür ediyoruz. Bugüne kadar yaklaşık 7 bin kişiye ceza yazıldı. Kafe, restoran, taksi durağı, berber gibi yerlerin hepsine kuralları ihlal ettikleri zaman gerekli ceza uygulanıyor. Bugünden sonra, bizim bu yaptığımız denetimlerdeki amacımız, vatandaşımızı bilgilendirmekti, ceza yazmak değildi ama bundan sonra artık bilgilendirme işi sona erdi ve bugünden sonra cezai işlemlerine geçiyoruz. Yolda gelirken ihlal eden vatandaşları gördük, cezalarını yazdık öyle geldik. Bu bizim arzu ettiğimiz bir durum değil ama diğer vatandaşlarımızın da haklarını korumak bağlamında yapmak zorundayız. Bundan sonra da cezaları uygulayacağız" ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç vatandaşların artık büyük oranda kurallara uyduğunu söyleyerek, sözlerine şu şekilde devam etti:

Memduh Büyükkılıç, "Kurallara uyarsak, şehrimizdeki sorunlar en aza indirgenmiş olur. Aksi takdirde daha sonra daha ağır kurallarla karşı karşıya kalmak durumunda olabiliriz. Biz olayları böyle değerlendiriyoruz. Gördüğümüz kadarıyla da vatandaşlarımızın yüzde 99'unun kurallara uyduğunu gözlemliyoruz. Kayseri'nin hareketli bir şehir olması, endüstri merkezi olması ve Kurban Bayramı'ndan beri hareketliliğin fazla olmasından kaynaklı ister istemez tablolar bir müddet bizleri arzu etmediğimiz doğrultuda rahatsız edecek. Biz de bu sayıları daha aza nasıl çekeriz? Sorusunun cevabının çalışmalarında bulunuyoruz. Bizlere sahip çıkan hemşerilerimize teşekkür ediyoruz."

Korona virüs tedavisi gördüğünü ve taburcu olduğunu söyleyen bir vatandaş ise, "Vatandaşlardan ricam sosyal mesafeye dikkat etsinler. Bu hastalık çok kötü. Kimsenin yaşamasını istemem. Yaşamamak için maskemizi takıp, mesafemizi koruyalım. Hiç kimseyle görüşmüyorum. Gerekmedikçe dışarı çıkmayalım" dedi.

Vali Günaydın ve Başkan Büyükkılıç'ın sürdürdüğü denetimler, tramvay içerisinde devam etti. Denetimler Sivas Caddesi üzerindeki balıkçılarda son buldu. - KAYSERİ