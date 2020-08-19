Vali Günaydın Bünyan'da Muhtarlarla Buluştu - Son Dakika

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Valilik koordinesinde düzenlenen "Muhtarlarla Buluşma İlçe Toplantıları" kapsamında Bünyan ilçesinde görev yapan 46 muhtarla bir araya geldi.

Bünyan ilçesinde düzenlenen toplantıya Vali Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İlçe Kaymakamı Ömer Şahin, İl Jandarma Komutanı Albay Nadir Çelik, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, daire amirleri ile muhtarlar katıldı.

Vali Günaydın toplantıda yaptığı konuşmada, "Pandemi mücadelesi, ortak gayret ve çabayı gerektiren bir mücadele. Bizler hep beraber el ele verirsek sonuç almamız daha kolay olur. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği maske, mesafe ve temizlik kuralı bu mücadelede en büyük silahımız. Kurallara uymadığımız takdirde sağlık çalışanlarımızın yükünü arttırıyoruz" dedi.

İlçelerde ve mahallelerde yapılan düğünlerle ilgili muhtarlara uyarılarda bulunan Vali Günaydın, "Özellikle kırsal kesimdeki muhtarlarımız düğünlerin öngörülen kurallara göre yapılması hususunda daha duyarlı olmaları gerekmektedir. Biz her şeyi yasaklayalım, kısıtlayalım anlayışında değiliz. İnsanlarımız sevinçlerini, mutluluklarını yaşasınlar. Ama bizlerin sevinçlerimizi yaşarken başkalarının üzüntüsüne ve kendimizin üzüntüsüne neden olan olaylardan kaçınması lazım" diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ta yaptığı konuşmada, "Yapılacak hizmetleri yerinde belirlemek ve vatandaşlarımızın taleplerine daha hızlı ulaşmak için ilçelerimize gidiyoruz. Valiliğimiz, Büyükşehir Belediyemiz ve ilçe beledi-yelerimizle birlikte Bünyan ilçemizde yapılması gereken tüm çalışmalarla ilgili planlarımızı yaptık" ifadelerini kullandı.

Vali Günaydın'ın konuşmasının ardından toplantı, muhtarların tek tek söz alarak, görev yaptıkları mahallelerin sorun ve taleplerini iletmeleri ile sona erdi. Toplantının ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile birlikte ilçede bulunan Pınarbaşı mesire alanına giden Vali Günaydın, burada vatandaşlarla sohbet ederek maske, mesafe ve temizlik konularında hatırlatmalarda bulundu. - KAYSERİ