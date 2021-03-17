18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yılı - Son Dakika

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Günaydın, Çanakkale Zaferi'nin bir daha dönmemek üzere cepheye koşan şanlı ecdadın dünyada emsali görülmemiş bir kahramanlık destanı olduğunu belirtti.

Günaydın, şunları kaydetti:

"Çanakkale Zaferi, dönemin imkansızlıklarına rağmen vatanı, bayrağı ve bağımsızlığı uğruna hiçbir engel tanımayan ve fedakarlıktan çekinmeyen milletimizin yazdığı müstesna bir destandır. Dün 'Çanakkale geçilmez' diyen iradenin mirasçıları olan bizler, bugün de bağımsızlığımız, vatanımız ve bayrağımız için aynı inanç ve kararlılıkla mücadelemizi her alanda sürdürdüğümüzü bütün dünyaya ilan ediyoruz. Aziz milletimiz, bu toprakları bize vatan kılan, kutsal değerlerimiz uğruna hiçbir fedakarlıktan kaçınmayarak en değerli varlıkları olan canlarını hiçe sayan kahraman şehitlerimizi asla unutmayacaktır. Şehitlerimizin aziz hatıralarını kalbimizde yaşatmak ve emanetlerine sahip çıkmak bizlerin en önemli görevidir. Bu duygu ve düşüncelerle Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümünü kutluyor, 18 Mart Şehitler Günü'nde bu toprakları bize mukaddes bir vatan olarak emanet eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanımızın bütünlüğü, milletimizin huzur ve güvenliği için hayatını feda eden aziz şehitlerimizi ve vefat eden gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, hayatta olan gazilerimize sağlık ve huzur dolu bir hayat temenni ediyorum."