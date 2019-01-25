Vali Günaydın, Çolakbayrakdar'ı Ziyaret Etti

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'ı ziyaret etti.

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'ı ziyaret etti.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Günaydın, Çolakbayrakdar'ı ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi aldı.



İadeyi ziyarette bulunduklarını belirten Günaydın, "Kocasinan'da ikamet eden biri olarak Belediye Başkanımızı ziyaret etmek istedik. Kayserimize hep beraber hizmet edeceğiz. Uyum içerisinde birbirimize destek olarak şehrimizi daha da büyüteceğiz. İlimizi daha ileri noktalara taşıyacağız. Sorunları ele alırken istişareler içerisinde düşüncülerimizi ortaya koyarak, doğrusunu bulmaya çalışacağız. Bu uyum kültürü zaten Kayseri'mizde var olan bir olgudur. Tabii ki bu uyum kültürü şehrimize daha güzel hizmetlerin yapılmasına vesile olacaktır." ifadelerini kullandı.



Ziyaretten büyük onur duyduğunu ifade eden Çolakbayrakdar ise zengin ve köklü bir tarihi geçmişe sahip olan şehre hizmet ettiklerini kaydetti.



Program, Çolakbayrakdar'ın Vali Günaydın'a belediye binasını gezdirmesinin ardından sona erdi.

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