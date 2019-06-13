Son Dakika Haberleri: Vali Günaydın'dan 112 Acil Çağrı Merkezi ile GAMER'e Ziyaret
Son Dakika Güncel Haber

Vali Günaydın'dan 112 Acil Çağrı Merkezi ile GAMER'e Ziyaret

2 saat önce

Vali Şehmus Günaydın, kamu kurum ve kuruluşları ziyaretleri kapsamında 112 Acil Çağrı Merkezi ve Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) hizmet binasını ziyaret etti.

Vali Günaydın'dan 112 Acil Çağrı Merkezi ile GAMER'e Ziyaret, System.String[]
Vali Şehmus Günaydın, kamu kurum ve kuruluşları ziyaretleri kapsamında 112 Acil Çağrı Merkezi ve Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) hizmet binasını ziyaret etti.

Vali Günaydın, 112 Acil Çağrı Merkezi ile Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) hizmet binasında incelemelerde bulunarak, yetkililerden çalışmaların son durumu hakkında bilgiler aldı.

Acil Çağrı Merkezi ile GAMER'in 24 saat esasına göre çalıştığını ifade eden Vali Günaydın "Valiliğimizce il genelinde hizmet veren tüm kurumlarımız Acil Çağrıları çağrı merkezinde acil yardım hizmeti sunan kurumlara yönlendirerek kurumlar arasında işbirliğini ve koordinasyonun daha hızlı ve etkin sağlayacaklar. Güvenli ülke güvenli toplum için etkin koordinasyon vizyonuyla hareket eden Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezimiz (GAMER) de acil durumlarda güvenlik hizmetlerinin etkin biçimde yürütülmesini amaçlıyor." diye konuştu.

112 Acil Ağrı Merkezinde "Güvercin Sıkışması" ihbarında bulunan bir vatandaşla konuşan Vali Günaydın, konu ile ilgili aynı binada hizmet veren itfaiye ekiplerine güvercinin kurtarılması yönünde talimat verdi. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 10:10 Kaynak: İHA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Küçükçekmece Gölü'nde tedirgin eden görüntüyle ilgili kritik uyarı! Son Dakika! Bakan Kurum: İmar Barışı'nda süre uzatılmayacak Sıcaklardan bunalan iki genç kanala kurdukları çarşaftan hamakla serinlediler Otobüs şoförü, unutulan çocuğu ailesine teslim etti

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.6.2019 12:27:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vali Günaydın'dan 112 Acil Çağrı Merkezi ile GAMER'e Ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]