Vali Günaydın'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı - Son Dakika

Vali Şehmus Günaydın, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı yayımladı.

Günaydın, mesajında, 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı Türk milletinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'n çağrısıyla meydanlara inerek, ecdadından almış olduğu güç ve ilhamla canını ortaya koyup kendi iradesine sahip çıktığını anımsattı.

"Milletimizin kahramanlık destanı olan 15 Temmuz, devletimizin tüm kurumları ile güvenlik güçlerimizle, asil milletimizin dua ve destekleriyle, ülkemizin bekasına kast eden tüm hain odaklara ve bölücü terör örgütlerine karşı mücadeleden asla taviz vermeyeceğini açıkça ortaya koymuştur." ifadelerini kullanan Günaydın, şunları kaydetti:

"15 Temmuz gecesinde ve sonraki günlerde ülkemizin her yerinde olduğu gibi Kayseri'mizde de gencinden yaşlısına tüm hemşehrilerimiz, üzerlerine düşeni yapmış, şehrimizin meydanlarını doldurmuş, emanetlerine sahip çıkmış ve hainlerin emellerine ulaşmalarına engel olmuşlardır. Bundan sonra bize düşen görev yapılanları asla unutmayarak aynı özveriyle bu vatan ve millet sevdamızı gelecek kuşaklara aktarmak, birlik ve beraberlik içerisinde çok çalışarak ülkemizi ve milletimizi daha müreffeh seviyelere ulaştırmaktır. Devletimizi, demokrasimizi, milli birlik ve beraberliğimizi, anayasal düzeni ve özgürlüklerimizi hedef alarak, ülkemizin bölünmez bütünlüğüne yönelik FETÖ/PDY hain terör örgütü tarafından yapılan 15 Temmuz hain darbe girişiminin dördüncü yılında, milletçe tek yürek olup emsalsiz bir kahramanlık destanı yazmış olmanın onurunu ve gururunu hep birlikte yaşıyoruz."