Son Dakika Haberleri: Vali Günaydın'dan 15 Temmuz Şehitlerinin Kabirlerine Ziyaret
Son Dakika Güncel Haber

Vali Günaydın'dan 15 Temmuz Şehitlerinin Kabirlerine Ziyaret

3 saat önce

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın ve eşi Aysel Günaydın, beraberlerinde İl Jandarma Komutanı Albay Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular 'la birlikte, '15 Temmuz Milli Birlik Günü Etkinlikleri' kapsamında, 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen hain darbe girişimi sırasında Ankara...

Vali Günaydın'dan 15 Temmuz Şehitlerinin Kabirlerine Ziyaret, System.String[]
Kayseri Valisi Şehmus Günaydın ve eşi Aysel Günaydın, beraberlerinde İl Jandarma Komutanı Albay Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular 'la birlikte, '15 Temmuz Milli Birlik Günü Etkinlikleri' kapsamında, 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen hain darbe girişimi sırasında Ankara Özel Harekat Daire Başkanlığına yapılan saldırıda şehit olan Komiser Yardımcısı Kübra Doğanay ve Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit'in kabirlerini ziyaret etti.

Vali Günaydın ve Eşi Aysel Günaydın ilk olarak Yeşilhisar ilçesinde bulunan Şehit Komiser Yardımcısı Kübra Doğanay'ın ailesini ziyaret etti. Vali Günaydın ziyaret sırasında, "Sizlerin devletimiz ve milletimiz için yaptığınız fedakarlık hiçbir zaman unutulmayacaktır. Devletimiz ve Milletimiz her zaman sizlerin yanında olacaktır" diye konuştu. Şehit Komiser Yardımcısı Kübra Doğanay'ın kabrini de ziyaret eden Vali Günaydın, eşi Aysel Günaydın ve protokol üyeleri. Şehidimizin mezarı başında dua ederek mezarına karanfil koydular. Daha sonra Bünyan ilçesinde bulanan Şehit Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit'in ailesini ziyaret eden Vali Günaydın, eşi Aysel Günaydın ve protokol üyeleri, aile ile bir süre sohbet etti. Vali Günaydın burada yaptığı konuşmada, "Bizi güçlü tutan, diri tutan, bizi hain saldırılara karşı üst seviyede motive eden ruh, anlayış, Çanakkale ruhudur. Asil milletimiz ecdadından aldığı bu ruh ve güçle her türlü zorluğu yenecektir" diye konuştu

Şehit Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit'in de kabrini ziyaret eden Vali Günaydın, eşi Aysel Günaydın ve protokol üyeleri şehidimizin mezarı başında dua ederek mezarına karanfil bıraktılar. - KAYSERİ
Jandarma, Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 09:35 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İş dünyasından peş peşe 15 Temmuz açıklamaları: İzin vermeyeceğiz Gökhan Özoğuz, 15 Temmuz afiş paylaşımını eleştiren Nedim Şener'e tepki gösterdi Ünlü isimlerden 15 Temmuz paylaşımları Kaçak balık avlayan 68 şahsa 172 bin 568 TL para cezası

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.7.2019 12:36:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vali Günaydın'dan 15 Temmuz Şehitlerinin Kabirlerine Ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]