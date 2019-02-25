Son Dakika Haberleri: Vali Günaydın'dan Kayseri Şeker'e Ziyaret

Vali Günaydın'dan Kayseri Şeker'e Ziyaret

1 saat önce

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay'ı ziyaret etti.

Vali Günaydın'dan Kayseri Şeker'e Ziyaret, System.String[]
Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay'ı ziyaret etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyarette Akay, şeker pancarı tarımının bölgeye ekonomik katkıları ve Kayseri Şeker'e bağlı Kayseri, Boğazlıyan ve Turhal şeker fabrikalarının kampanya hazırlıkları hakkında Vali Günaydın'a bilgi verdi.

Ziyarette, Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hurşit Dede ve Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdürü Osman Canıtez de hazır bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 04:18 Kaynak: AA

Hüseyin Akay, Kayseri Şeker, Kayseri, Güncel
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