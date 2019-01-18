Vali Günaydın'dan Kayso'ya İade-i Ziyaret
1 saat önce
Vali Şehmus Günaydın, Kayseri'de göreve başlaması dolayısıyla kendisine hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Kayseri Sanayi Odası Başkanı (KAYSO) Mehmet Büyüksimitçi'ye iade-i ziyarette bulundu.
Vali Şehmus Günaydın, Kayseri
'de göreve başlaması dolayısıyla kendisine hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Kayseri Sanayi Odası
Başkanı (KAYSO) Mehmet Büyüksimitçi
'ye iade-i ziyarette bulundu.
Vali Günaydın, ziyarette yaptığı konuşmada, Kayseri'nin uyum ve birliktelik şehri olduğuna vurgu yaparak, hep birlikte Kayseri'de güzel işler yapacaklarına inandığını belirtti.
Bu kurumlar arası uyumun devamı için kent olarak birlikte yürütülecek çalışmaların öneminden bahseden Vali Günaydın, birlikte çalışacağımız arkadaşlarımıza hem çalışmaları hakkında bilgi almak hem de iade-i ziyaret gerçekleştirmek amacıyla ziyaretlerde bulunduklarını söyledi.
KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitçi ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kurum olarak yaptıkları ve yapacakları çalışmalar hakkında Vali Günaydın'a bilgi verdi.
Vali Günaydın, Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitçi ile bir süre baş başa görüştükten sonra kurumdan ayrıldı. - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 05:43 Kaynak: İHA
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