Vali Günaydın'dan Kurban Bayramı mesajı - Son Dakika

Vali Şehmus Günaydın, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Günaydın, mesajında, bayramların sevgi, saygı ve hoşgörü ikliminin hakim olduğu, yardımlaşma ve dayanışmanın en yoğun şekilde yaşandığı müstesna günlerden olduğunu belirtti.

Milletin huzur ve güven içerisinde yaşaması için büyük fedakarlıklarda bulunmuş şehit ailelerini ve kahraman gazileri böylesine anlamlı günlerde ve her zaman hatırlamanın önemine dikkati çeken Günaydın, şöyle devam etti:

"Koronavirüs salgınıyla mücadelemizde özellikle bayram münasebetiyle dost ve akraba ziyaretlerine bir süreliğine ara vermemiz, belirlenen yerlerde ve kurban kesim yerlerinde bulunduğumuz süre içerisinde de sosyal mesafe, maske ve temizlik kurallarına uymamız, hem kendi sağlığımız hem de toplumumuzun sağlığı açısından önem arz etmektedir. Kayserimiz sevinçte, tasada tek vücut olabilen, kardeşçe ve hoşgörüyle yaşayabilen bir toplumdur. Kurban Bayramı'nı huzur içerisinde geçirmeniz için her türlü tedbir alınmıştır. Emniyet ve jandarma teşkilatımız, sağlık, itfaiye ekiplerimiz ile diğer ilgililer her zaman olduğu gibi bayram süresince de görevlerinin başında, sizlerin hizmetinde olacaklardır. Her günümüzün bayram sevinci içerisinde geçmesi, nice bayramların hep birlikte yaşanması dileğiyle bütün şehit ailelerimizin ve gazilerimizin, Kayserili hemşehrilerimizin ve tüm vatandaşlarımızın bayramını tebrik ederim."