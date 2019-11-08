Son Dakika Haberleri: Vali Günaydın'dan lösemili çocuklara moral ziyareti
Son Dakika Güncel Vali Günaydın'dan lösemili çocuklara moral ziyareti

Vali Günaydın'dan lösemili çocuklara moral ziyareti

6 saat önce

Vali Şehmus Günaydın ve eşi Aysel Günaydın, Kayseri Şehir Hastanesi Hemotoloji servisinde tedavi gören lösemili çocuklarımızı ziyaret ederek moral verdi.

Vali Günaydın'dan lösemili çocuklara moral ziyareti, System.String[]

Vali Şehmus Günaydın ve eşi Aysel Günaydın, Kayseri Şehir Hastanesi Hemotoloji servisinde tedavi gören lösemili çocuklarımızı ziyaret ederek moral verdi.


Vali Günaydın ve eşi Aysel Günaydın, 2-8 Kasım "Lösemili Çocuklar Haftası" dolayısıyla lösemi hastası çocuklarımızı ziyaret ederek, tedavi gören çocuklarımıza ve hastalara refakat eden ailelerine geçmiş olsun dileklerini iletti.


Hastaneye gelişinde Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi İlhami Çelik ve hastane personeli tarafından karşılanan Vali Günaydın ve eşi Aysel Günaydın, Hemotoloji bölümünde yatan 22 lösemi ve diğer kanser hastaları hakkında Başhekim İlhami Çelik'ten bilgi aldı.


Hastanedeki çocuklarla yakından ilgilenen Vali Günaydın ve eşi Aysel Günaydın, hastanede yatan çocuklara çeşitli hediyeler vererek onlarla bir süre sohbet etti.


Yapılan ziyaretlerin küçük hastaları çok memnun ettiğini ve onlara büyük bir moral kaynağı olduğunu ifade eden Vali Günaydın, vatandaşlara da fırsat bulduklarında doktorların izni doğrultusunda hasta ziyareti gerçekleştirmeleri ve yakınlarına moral vermeleri gerektiğini ifade etti


Tüm hastalara geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Günaydın, " Kayseri Şehir Hastanesi ve Hemotoloji servisi hem Kayserimiz için hem de bölge için çok güzel hizmetler veriliyor. Bu konuda Başhekimimize, doktorlarımıza, hemşirelerimize ve bütün görevlilerimze teşekkür ediyorum." diye konuştu.


Ziyarette Vali Günaydın ve eşi Aysel Günaydın'a Melikgazi Kaymakamı Erkaya Yırık ve eşi Ayşe Yırık eşlik etti. - KAYSERİ

Şehir Hastanesi, Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 12:02 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Suriyeliler gitsin' diyorlar eyvallah edemeyiz
Bahis çetesine yapılan operasyonda 3 milyon liranın yakalanma anı kameralara yansıdı Ekrem İmamoğlu iddialı konuştu: Demokrat olma konusunda dünyadaki her belediye başkanıyla yarışırım Bahçelievler'de parti binası mühürlenen Davutoğlu, yeni binayı Küçükçekmece'de tuttu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2019 18:51:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vali Günaydın'dan lösemili çocuklara moral ziyareti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]