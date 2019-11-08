Son Dakika Haberleri: Vali Günaydın'dan lösemili çocuklara moral ziyareti
Son Dakika Güncel Vali Günaydın'dan lösemili çocuklara moral ziyareti

Vali Günaydın'dan lösemili çocuklara moral ziyareti

7 saat önce

Vali Şehmus Günaydın ve eşi Aysel Günaydın, Kayseri Şehir Hastanesi hematoloji servisinde tedavi gören lösemili çocukları ziyaret ederek moral verdi.

Vali Günaydın'dan lösemili çocuklara moral ziyareti, System.String[]

Vali Şehmus Günaydın ve eşi Aysel Günaydın, Kayseri Şehir Hastanesi hematoloji servisinde tedavi gören lösemili çocukları ziyaret ederek moral verdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla Vali Günaydın ve eşi, tedavi gören çocuklara ve ailelerine geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi İlhami Çelik ve hastane personeli tarafından karşılanan Günaydın ve eşi, hemotoloji bölümünde yatan 22 lösemi ve diğer kanser hastaları hakkında bilgi aldı.

Hastanedeki çocuklarla yakından ilgilenen Günaydın ve eşi, çocuklara çeşitli hediyeler vererek onlarla bir süre sohbet etti.

Yapılan ziyaretlerin küçük hastaları çok memnun ettiğini ve onlara büyük bir moral kaynağı olduğunu ifade eden Günaydın, vatandaşlara da fırsat bulduklarında doktorların izni doğrultusunda hasta ziyareti gerçekleştirmeleri ve yakınlarına moral vermeleri gerektiğini vurguladı.

Ziyarete, Melikgazi Kaymakamı Erkaya Yırık ve eşi Ayşe Yırık da eşlik etti.

Şehir Hastanesi, Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 02:40 Kaynak: AA
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