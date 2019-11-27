Son Dakika Haberleri: Vali Günaydın'dan Öğrencilere Kayserispor Maçına Götürme Sözü
Son Dakika Güncel Vali Günaydın'dan Öğrencilere Kayserispor Maçına Götürme Sözü - Son Dakika

Vali Günaydın'dan Öğrencilere Kayserispor Maçına Götürme Sözü

6 saat önce

Vali Şehmus Günaydın, İncesu Organize Sanayi Bölgesi sınırları içerisinde bulunan İncesu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti.

Vali Günaydın'dan Öğrencilere Kayserispor Maçına Götürme Sözü, System.String[]

Vali Şehmus Günaydın, İncesu Organize Sanayi Bölgesi sınırları içerisinde bulunan İncesu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti.


Eğitime ve geleceğimizin teminatı olan öğrencilere verdiği önemi her fırsatta gösteren Vali Günaydın, İncesu Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Teşekkül Heyeti toplantısına katılmak üzere gittiği İncesu'da Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni de ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi. Okul ziyaretinde 9'uncu sınıfların İngilizce dersine giren Vali Günaydın, öğrencilerle bir süre sohbet etti. Vali Günaydın, öğrencilerle sohbeti sırasında onları Kayserispor'un bir maçına götürme sözü verdi.


Sınıf ziyareti sonunda okulu gezen Vali Günaydın, okulun durumu ve yürütülen çalışmalar hakkında okul idarecilerinde bilgiler aldı. - KAYSERİ

Organize Sanayi Bölgesi, Anadolu Lisesi, Kayserispor, İncesu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 05:42 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bernard Mensah, devre arasında Fenerbahçe'ye transfer oluyor!
Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul projesine karşı çıktı: İstanbul'a en büyük ihanet Selçuk Bayraktar'dan The Guardian'ın İHA iddiasına cevap: Sizden almadık, kendimiz ürettik Şişli'de öldürülen İranlı Mesut Mevlevi'nin katil zanlısı yakalandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2019 00:24:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vali Günaydın'dan Öğrencilere Kayserispor Maçına Götürme Sözü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]