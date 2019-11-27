Son Dakika Haberleri: Vali Günaydın'dan öğrencileri "Kayserispor maçına götürme" sözü
Son Dakika Güncel Vali Günaydın'dan öğrencileri 'Kayserispor maçına götürme' sözü - Son Dakika

Vali Günaydın'dan öğrencileri "Kayserispor maçına götürme" sözü

6 saat önce

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, İncesu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret etti.

Vali Günaydın'dan öğrencileri

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, İncesu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, eğitime ve geleceğin teminatı olan öğrencilere verdiği önemi her fırsatta gösteren Günaydın, İncesu Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Teşekkül Heyeti toplantısına katılmak üzere gittiği İncesu'da, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini de ziyaret ederek, öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.


Ziyarette 9. sınıfların İngilizce dersine giren Vali Günaydın, öğrencilerle bir süre sohbet etti. Günaydın, sohbet esnasında öğrencileri Kayserispor'un bir maçına götürme sözü verdi.


Daha sonra okulu gezen Günaydın, okulun durumu ve yürütülen çalışmalar hakkında okul idarecilerinde bilgi aldı.

Organize Sanayi Bölgesi, Kayserispor, Kayseri, İncesu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 06:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bernard Mensah, devre arasında Fenerbahçe'ye transfer oluyor!
AK Parti'den, İzmir'de Alevi vatandaşlara yönelik ifadelere ilişkin açıklama: Konu hassasiyetle takip ediliyor Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul projesine karşı çıktı: İstanbul'a en büyük ihanet Selçuk Bayraktar'dan The Guardian'ın İHA iddiasına cevap: Sizden almadık, kendimiz ürettik

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2019 01:01:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vali Günaydın'dan öğrencileri "Kayserispor maçına götürme" sözü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]