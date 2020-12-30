Vali Günaydın'ın yeni yıl mesajı - Son Dakika

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, 2021 yılının Türkiye ve Kayseri için hizmet ve yaşam kalitesinin daha da ileri taşınacağı, başarılı bir yıl olacağına yürekten inandığını belirtti.

Vali Günaydın, yeni yıl dolayısıyla yayımladığı mesajında, yeni bir yıla girmenin sevinç, heyecan ve mutluluğunun yaşandığını aktardı.

Yeni yıla ve geleceğe daha umutla, güvenle bakabilmek için her türlü engelin birlik, beraberlik içerisinde aşılacağını vurgulayan Günaydın, şöyle devam etti:

"Aynı kararlılıkla toplumun tüm kesimleri ile el ele, gönül birliği yaparak, ülkemizi ve Kayseri'yi hak ettiği noktaya taşımak için azim ve gayretle çalışmalarımızı yürüteceğimize inanıyorum. 2021 yılında da tarihimizden aldığımız gücü, sürekli değişen, gelişen dünya şartlarının sağladığı fırsatlarla birleştirdiğimizde, ülkemiz ve ilimiz için hizmet ve yaşam kalitesinin daha da ileri taşınacağı, başarılı bir yıl olacağına yürekten inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle çok kıymetli şehit yakınlarımız ve kahraman gazilerimizin, Kayserili hemşehrilerimizin, koronavirüs salgınıyla mücadelede büyük bir özveri ve fedakarlık içinde çalışan sağlık personelimizin ve bütün çalışma arkadaşlarımın, çalışmalarımıza katkı ve destek veren basın mensuplarımız ile aile ve yakınlarının, yeni yılını en samimi duygularımla tebrik ediyor, 2021 yılının ülkemize ve milletimize sağlık, huzur, mutluluk ve başarı getirmesini temenni ediyorum."