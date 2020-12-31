Vali Günaydın'dan yeni yıl kutlama mesajı - Son Dakika

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Vali Günaydın mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Değerli Kayserili hemşehrilerim, Ülkemiz ve İlimiz adına önemli bir yılı geride bırakarak yeni bir yıla giriyoruz. Beklentiler ve umutlarla dolu yeni bir yıla girmenin sevinç, heyecan ve mutluluğunu yaşıyoruz. Yeni yılda da gücümüze inanarak, Ülkemizin, milletimizin ve çok kıymetli Kayserili hemşehrilerimin geleceğe daha umutla ve güvenle bakabilmesi için her türlü engeli birlik, beraberlik içerisinde aşacağımıza, aynı kararlılıkla toplumun tüm kesimleri ile el ele, gönül birliği yaparak, Ülkemizi ve Kayseri'mizi hak ettiği noktaya taşımak için azim ve gayretle çalışmalarımızı yürüteceğimize inanıyorum. 2021 yılında da, tarihimizden aldığımız gücü, sürekli değişen, gelişen dünya şartlarının sağladığı fırsatlarla birleştirdiğimizde, Ülkemiz ve İlimiz için hizmet ve yaşam kalitesinin daha da ileri taşınacağı, başarılı bir yıl olacağına yürekten inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, çok kıymetli şehit yakınlarımız ve kahraman gazilerimizin, Kayserili hemşehrilerimizin, Koronavirüs salgınıyla mücadelede büyük bir özveri ve fedakarlık içinde çalışan sağlık personelimizin ve bütün çalışma arkadaşlarımın, çalışmalarımıza katkı ve destek veren basın mensuplarımız ile aile ve yakınlarının, yeni yılını en samimi duygularımla tebrik ediyor, 2021 yılının ülkemize ve milletimize sağlık, huzur, mutluluk ve başarı getirmesini temenni ediyorum." - KAYSERİ