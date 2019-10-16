Vali Günaydın, Derevenk Viyadüğü'nde incelemelerde bulundu

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Güney Çevre yolunu Kayseri- Malatya kara yoluna bağlayacak Derevenk Viyadüğü'nde incelemelerde bulundu.

Viyadüğü gezerek yetkililerden bilgi alan Vali Günaydın, vatandaşların uzun zamandır beklediği bir yatırım olduğunu söyledi.

Viyadüğün belirtilen tarihten yaklaşık 3 ay önce tamamlandığını vurgulayan Günaydın, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla hizmete açmış olacağız." dedi.

Güney çevre yolunu Kayseri-Malatya kara yoluna bağlayacak yolun yaklaşık 294 milyon liraya mal edildiğini aktaran Günaydın, yolun ülke ekonomisine önemli katkı sağlayacağını kaydetti.

Günaydın, viyadüğün muhteşem bir mühendislik çalışması olduğunu ifade etti.

Karayolları 6.Bölge Müdürü Ahmet Turan Gülhaş ise viyadüğün özelliklerinden bahsetti.