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Son Dakika Güncel Vali Günaydın: 'Engelli kardeşlerimizin sosyal, ekonomik ve kültür hayatına yapmış oldukları... - Son Dakika

Vali Günaydın: "Engelli kardeşlerimizin sosyal, ekonomik ve kültür hayatına yapmış oldukları...

7 saat önce

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın yayınladığı 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajında; "Engelli kardeşlerimizin sosyal, ekonomik ve kültür hayatına yapmış oldukları katkılar her türlü takdirin üstündedir" dedi.

Vali Günaydın:

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın yayınladığı 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajında; "Engelli kardeşlerimizin sosyal, ekonomik ve kültür hayatına yapmış oldukları katkılar her türlü takdirin üstündedir" dedi.


"Engelli vatandaşlarımızın toplum hayatına katılımlarını üst seviyeye taşımak, sorunlarına dikkat çekmek ve bu sorunların ortadan kaldırılması için toplumsal bilinci artırmak hedefi ile 3 Aralık Günü tüm dünyada 'Dünya Engelliler Günü' olarak kabul edilmiştir" diyerek sözlerine başlayan Vali Günaydın mesajında; "Engelli kardeşlerimizin yaşadıkları sorunlar, sadece kendileri ve ailelerinin değil tüm toplumumuzun ortak sorumlulukla çözmesi gereken sorunlardır. Bu nedenle toplum olarak doğuştan ya da sonradan engelli olan vatandaşlarımızın yaşam kalitelerini artırıp sosyal hayata katılmaları konusunda azami gayret göstermeliyiz. Bir ülkenin engelli vatandaşlarına yönelik ortaya koyduğu eğitim, iş, barınma ve destek hizmetlerinin yaygınlığı ve kalitesi sosyal devlet olma yolunda önemli bir göstergedir. Son yıllarda ülkemizde her alanda gördüğümüz gelişmeyi, engelli vatandaşlarımıza sağlanan haklar ve hayatı kolaylaştırıcı düzenlemelerde de görüyoruz. Engelli kardeşlerimizin sosyal, ekonomik ve kültür hayatına yapmış oldukları katkılar her türlü takdirin üstündedir. Bugün sporda, kültür alanında, bilim hayatında ortaya koydukları ulusal ve uluslararası başarılarla gurur duymaktayız. Engelli kardeşlerimin desteklenmeleri halinde toplumsal hayata katılım ve başarmak yolunda gösterdikleri gayretlerinden dolayı, büyük mutluluk duyduğumu da ifade etmek istiyorum. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle engellerin olmadığı bir dünya için hep birlikte daha çok çalışmak temennisiyle tüm engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine en içten sevgi ve saygılarımı sunarım" ifadelerine yer verdi. - KAYSERİ

Dünya Engelliler Günü, Aralık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 10:08 Kaynak: İHA
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