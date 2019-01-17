Son Dakika Haberleri: Vali Günaydın Evinde Eğitim Gören Enes Erdem'e Karnesini Verdi

Vali Günaydın Evinde Eğitim Gören Enes Erdem'e Karnesini Verdi

28 dakika önce

Vali Şehmus Günaydın, 2018-2019 eğitim-öğretim yılının birinci döneminin sona ermesi nedeniyle evinde tedavi gören Enes Erdem'e karnesini verdi.

Vali Günaydın Evinde Eğitim Gören Enes Erdem'e Karnesini Verdi, System.String[]
Vali Şehmus Günaydın, 2018-2019 eğitim-öğretim yılının birinci döneminin sona ermesi nedeniyle evinde tedavi gören Enes Erdem'e karnesini verdi.

Melikgazi ilçesi Mustafa Eraslan Lisesinde eğitim gören 11-D öğrencisi Enes Erdem'i evinde ziyaret eden Vali Günaydın, evlerinde eğitim gören 116 öğrenci adına karneyi Enes Erdem'e verdi.

Enes Erdem'in Köşk Mahallesindeki evinde baba Ahmet Erdem ve anne Nuran Erdem tarafından karşı-lanan Vali Günaydın, tüm engelli öğrencilerimizin eğitimleri ile ilgilenen ve fedakarca gayret gösteren ailelerimize ve öğretmenlerimize teşekkür etti.

Ahmet Erdem ve Nuran Erdem ise Vali Günaydın'ı evlerinde ağırlamaktan duydukları mutluluğu ifade ederek, evlatlarının eğitim- öğretimden eksik kalmaması için ellerinden geleni yaptıklarını belirttiler.

Karnesini alan Enes Erdem'in mutluluğuna ortak olan Vali Günaydın, aile ve Enes Erdem ile bir süre sohbet ettikten sonra evden ayrıldı.

Ziyarette Vali Günaydın'a, İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, Mustafa Eraslan Lisesi idarecileri ve öğretmenleri eşlik etti. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 04:10 Kaynak: İHA

Melikgazi, Güncel
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