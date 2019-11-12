Son Dakika Haberleri: Vali Günaydın Feyziye - Memduh Güpgüpoğlu Güzel Sanatlar Lisesi'ni Ziyaret Etti
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Vali Günaydın Feyziye - Memduh Güpgüpoğlu Güzel Sanatlar Lisesi'ni Ziyaret Etti

6 saat önce

Vali Şehmus Günaydın Kocasinan bölgesinde bulunan Feyziye-Memduh Güpgüpoğlu Güzel Sanatlar Lisesi'ni ziyaret etti.

Vali Günaydın Feyziye - Memduh Güpgüpoğlu Güzel Sanatlar Lisesi'ni Ziyaret Etti, System.String[]

Vali Şehmus Günaydın Kocasinan bölgesinde bulunan Feyziye-Memduh Güpgüpoğlu Güzel Sanatlar Lisesi'ni ziyaret etti.


Vali Şehmus Günaydın'ı okula gelişinde Kocasinan Kaymakamı Hüseyin Karameşe, İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci ve okul idarecileri karşıladı. 9 uncu sınıf öğrencilerinin müzik derslerine giren Vali Günaydın, öğrencilerle bir süre sohbet etti ve öğrencilerin vermiş olduğu mini konseri izledi. Sınıf ziyareti sonunda okul idareci ve öğretmenleriyle bir araya gelerek öğretmenlerin sorun ve taleplerini dinleyen Vali Günaydın, okulun yürüttüğü çalışmalar hakkında okul idareci ve öğretmenlerinden bilgiler aldı.


Vali Günaydın ziyaret sonrasında öğretmen ve öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi. - KAYSERİ

Celalettin Ekinci, Kocasinan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 05:02 Kaynak: İHA
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