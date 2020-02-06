Vali Günaydın fırtınada zarar gören bölgeleri inceledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vali Günaydın fırtınada zarar gören bölgeleri inceledi - Son Dakika

Vali Günaydın fırtınada zarar gören bölgeleri inceledi

7 saat önce

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, dün akşam saatlerinden itibaren çıkan fırtına sonucunda hasar gören bölgelerde incelemelerde bulundu.

Vali Günaydın fırtınada zarar gören bölgeleri inceledi, System.String[]

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, dün akşam saatlerinden itibaren çıkan fırtına sonucunda hasar gören bölgelerde incelemelerde bulundu.


Vali Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile birlikte ilk olarak Kayseri Büyükşehir Belediyesi Sebze ve Meyve Halini ziyaret ederek, fırtınada meydana gelen hasarlarla ilgili yetkililerden ve esnaftan bilgi aldı. Daha sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile birlikte Talas ilçesinde bulunan Osman Neyire Akgöz İmam Hatip Ortaokulu'na geçen Vali Günaydın, okulun dış cephesinde meydana gelen hasarları inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Vali Günaydın, burada yaptığı açıklamada eğitim öğretimi aksatacak herhangi biri durumun olmadığını ve hasar gören yerlerle ilgili gerekli çalışmaların hemen başlatıldığını söyledi.


Vali Günaydın'ın okul ziyareti esnasında Talas Kaymakamı ve Talas Belediye Başkanı da hazır bulundu. - KAYSERİ

Memduh Büyükkılıç, Kayseri, Talas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 04:28 Kaynak: İHA
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