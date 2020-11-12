Hayırsever aileden Sakarya Mahallesi'ne aile sağlığı merkezi - Son Dakika

Hayırsever aileden Sakarya Mahallesi'ne aile sağlığı merkezi

12.11.2020 17:06
Hayırsever aileden Sakarya Mahallesi'ne aile sağlığı merkezi, System.String[]

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın ile aile sağlığı merkezi yaptıracak hayırsever Kantarcı ailesi arasında yer değişimi ek protokolü imzalandı.

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın ile aile sağlığı merkezi yaptıracak hayırsever Kantarcı ailesi arasında yer değişimi ek protokolü imzalandı.

Valilikte düzenlenen imza törenine, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli ile hayırseverler Murat Kantarcı ve eşi katıldı.

Burada konuşan Vali Günaydın, hayırseverlerin hem sağlık hem de eğitim alanında Kayseri'ye önemli yatırımlar yapıtlarını ifade ederek, Murat Kantarcı ve tüm hayırseverlere teşekkür etti.

Daha önceden protokol imzaladıklarını, şimdi ise yer değişikliği nedeniyle ek protokol imzaladıklarını vurgulayan Vali Günaydın, "Büyükşehir Belediyesi, Melikgazi Belediyesi ve İl Sağlık Müdürlüğü de bu konuda elinden geldiği kadar destek vermeye devam edecek. Bizler de bu işlerde ihtiyaç olduğu takdirde hayırseverlerimizin her zaman yanlarında olacağız." ifadelerini kullandı.

Palancıoğlu da yapılacak aile sağlığı merkezi hakkında bilgiler vererek, projenin Kayseri'ye hayırlı olması dileğinde bulundu.

Hayırsever Murat Kantarcı ise "Sağlık alanında yaptığımız çalışmalarda desteklerini esirgemeyen Vali Günaydın'a teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından, Melikgazi ilçesi Sakarya Mahallesi'ne yapılacak olan aile sağlığı merkezinin yer değişimine ilişkin protokol, Vali Günaydın, Melikgazi Belediye Başkanı Palancıoğlu ve hayırseverimiz Murat Kantarcı tarafından imzalandı.

Hayırsever aileden Sakarya Mahallesi'ne aile sağlığı merkezi
Hayırsever aileden Sakarya Mahallesi'ne aile sağlığı merkezi
Hayırsever aileden Sakarya Mahallesi'ne aile sağlığı merkezi
Hayırsever aileden Sakarya Mahallesi'ne aile sağlığı merkezi
Hayırsever aileden Sakarya Mahallesi'ne aile sağlığı merkezi

Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi, Protokol, Tören, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hayırsever aileden Sakarya Mahallesi'ne aile sağlığı merkezi - Son Dakika


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