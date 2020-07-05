Vali Günaydın ile Büyükkılıç, Koramaz Vadisi'nde - Son Dakika

Vali Şehmus Günaydın ile Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, UNESCO Geçici Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Koramaz Vadisi'nde doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, tarihi dokusu, doğal güzelliği ve bitki örtüsü çeşitliliği ile Kayseri'nin eşsiz değerlerinden olan ve UNESCO Geçici Dünya Miras Listesi'ne giren vadi hafta sonu yürüyüş yapmak isteyenlerin ilgi odağı olmayı sürdürüyor.

Yoğun programlarından fırsat buldukça Koramaz Vadisi'nde doğa yürüyüşü gerçekleştiren Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, bu hafta sonunda da Vali Günaydın ile yaklaşık 8 kilometrelik parkurda yürüyüş yaptı.

Yürüyüş sırasında birçok bitki çeşidini de inceleyen Büyükkılıç, yol boyunca yürüyüş yapan vatandaşlarla sohbet etti.

Keyifle gerçekleştirilen yürüyüşün ardından Başkan Büyükkılıç, Koramaz Vadisi'nin güzelliklerini görmek ve doğa ile iç içe olmak isteyen vatandaşlara çağrıda bulunarak herkesi vadiye davet etti.