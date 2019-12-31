Vali Günaydın ile Hayırsever Altuntaş Ailesi Arasında Okul Protokolü İmzalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vali Günaydın ile Hayırsever Altuntaş Ailesi Arasında Okul Protokolü İmzalandı - Son Dakika

Vali Günaydın ile Hayırsever Altuntaş Ailesi Arasında Okul Protokolü İmzalandı

6 saat önce

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde hayırsever Muzaffer Altuntaş tarafından yaptırılacak olan anaokulu yapımına ilişkin protokol imzalandı.

Vali Günaydın ile Hayırsever Altuntaş Ailesi Arasında Okul Protokolü İmzalandı, System.String[]

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde hayırsever Muzaffer Altuntaş tarafından yaptırılacak olan anaokulu yapımına ilişkin protokol imzalandı.


Valilik Toplantı Salonunda düzenlenen protokol imza törenine, Vali Şehmus Günaydın'ın yanı sıra Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ile hayırseverler Muzaffer Altuntaş ve eşi katıldı.


Vali Günaydın törende yaptığı konuşmada, son zamanlarda yoğun bir şekilde gerçekleştirilen protokol törenlerinin bir yenisini daha Valilikte hayata geçirdiklerini ifade ederek, tüm Kayserili hayırseverlere teşekkür etti.


Kayseri'nin hayırseverleri ile nam salmış Türkiye'nin birçok alanında değerli hizmetler ve hayırlar yapmış bir şehir olduğunu hatırlatan Vali Günaydın, " Sadece Kayseri'mizde değil Ülkemizin birçok yerinde, Kayserili hayırseverlerimizin yapmış olduğu okullar, sağlık tesisleri olduğunu biliyoruz. Tabi ki Kayseri'mizde de hayırseverlerimizin yapmış olduğu bu hayırlar bizim için son derece önemli. Eğitim kalitemizin daha ileri noktalara taşınması, sağlık ve diğer alanlarda daha iyi hizmetler sunabilmemiz için iyi binalara ve iyi ekipmana ihtiyacımız var. Ne zaman ihtiyacımız olursa hayırseverlerimiz hem bina yapımında hem de ekipman konusunda olsun son derece büyük destek veriyorlar. Ben kendilerine teşekkür ediyorum." diye konuştu.


Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin de hayır işlerinde imkanlarını sonuna kadar kullandıklarını ifade eden Vali Günaydın, "Kendilerine teşekkür ediyoruz. Çünkü biz takım oyununun başarıyı getireceğine inanan bir anlayıştayız" dedi.


Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu yaptığı konuşmada, yapılacak anaokulu hakkında bilgiler vererek, bu tür eserleri Kayseri'ye kazandıran tüm hayırseverlere teşekkür etti.


Hayırsever Muzaffer Altuntaş ise bu okulu rahmetli annesi adına yaptırdığını ifade ederek, bu okulun yapılmasında emeği geçen başta Vali Şehmus Günaydın olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.


Konuşmaların ardından, Melikgazi ilçesi Esentepe Mahallesi'ne yapılacak olan "Mihriban ve Fatma Altuntaş Anaokulu" nun yapına ilişkin protokol, Vali Günaydın, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ve hayırseverimiz Muzaffer Altuntaş tarafından imzalandı. - KAYSERİ

Melikgazi, Altuntaş, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 09:26 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Boğazda farkındalık oluşturmak için yüzerken dev geminin altında kalıyordu
Canlı yayında türkü söyleyen kadın bayıldı Son dakika: Ankara'da yılbaşı öncesi eylem hazırlığındaki 5 terörist yakalandı Terörist elebaşı Murat Karayılan'ın kardeşi tutuklandı

Son Dakika Haberleri
15:42 Siirt'te PKK'lı teröristlere ait patlayıcı düzenekleri ele geçirildi - Son Dakika
15:42 TürkAkım sahasını inceleyen Kırklareli Valisi Osman Bilgin Açıklaması - Son Dakika
15:42 Kırklareli Valisi Bilgin'den ziyaretler - Son Dakika
15:42 Büyük çekilişe saatler kala bilet kuyrukları uzadı - Son Dakika
15:42 Şanlıurfa'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
14:55 Boğazda farkındalık oluşturmak için yüzerken dev geminin altında kalıyordu - Son Dakika
14:02 Canlı yayında türkü söyleyen kadın bayıldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2019 15:46:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Vali Günaydın ile Hayırsever Altuntaş Ailesi Arasında Okul Protokolü İmzalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]