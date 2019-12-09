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Son Dakika Güncel Vali Günaydın'ın '10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü' Mesajı - Son Dakika

Vali Günaydın'ın '10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü' Mesajı

6 saat önce

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla mesaj yayınladı.

Vali Günaydın'ın '10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü' Mesajı, System.String[]

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla mesaj yayınladı.


"Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından "İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin 10 Aralık 1948 tarihinde kabul edilmesi nedeniyle, her yıl 10 Aralık 'Dünya İnsan Hakları Günü' olarak kutlanmaktadır" sözleriyle başlayan mesajında Vali Günaydın; "Ülkemiz tarafından da 6 Nisan 1949'da onaylanan İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, tüm insanların dil, din, ırk ayrımı gözetilmeksizin yalnızca insan oluşlarından dolayı eşit, hür ve onurlu yaşama hakkına sahip olmalarını garanti altına almıştır. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nca kabulünün 71. yılını kutladığımız bugünde, insanların hak ve özgürlüğünü teminat altına alan bu beyannameye ilk imza atan ülkelerden biri olmanın gururunu yaşamaktayız. Tarih boyunca farklı kültürlere ve dinlere kucak açarak dünya barışına önemli katkılar sağlayan Ülkemiz, bu konudaki duyarlılığını her zaman ortaya koymuştur. İnsana çok değer veren bir dinin mensupları olarak, insan hakları bilincinin gelişmesi için toplumun tüm kesimleri 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nü bir fırsat olarak görmelidir. İnsan haklarının korunmasını ilke edinen Devletimiz iyilik ve şefkate ihtiyaç duyan milyonlarca dertli insanın umudu ve güvencesi olmaya devam edecektir. 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü vesilesiyle, insan haklarının ön planda tutulduğu ve korunduğu güvenli bir dünya temennisiyle, Dünya İnsan Hakları Günü'nü tebrik ediyor, bütün vatandaşlarımıza sağlıklı, huzurlu ve mutlu günler diliyorum" ifadelerine yer verdi. - KAYSERİ

Kayseri, Aralık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 09:22 Kaynak: İHA
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