Vali Günaydın'ın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Mesajı - Son Dakika

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın; 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.



"Tarihimizin en önemli dönüm noktalarından olan Türkiye Büyük Millet Meclisimizin açılışının 100. yıldönümünü kutlamanın büyük gururunu ve coşkusunu yaşıyoruz" diye Vali Günaydın mesajında; "Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından 23 Nisan tarihinin milletimizin geleceğinin inşasında önemli görevler üstlenecek çocuklarımıza bayram olarak armağan edilmesi, onlara verdiği değerin ve önemin göstergesidir. Çocuklarımızın milli ve manevi değerlerimize bağlı olarak yetişmeleri, çağımızın gereklerine uygun bir şekilde yarınlara hazırlanması noktasında bütün imkanlarımız seferber edilmektedir. Biliyoruz ki, gururumuz, ümidimiz ve geleceğimiz olan çocuklarımız ülkemizin ve milletimizin her alanda gelişmesi ve milli egemenlik anlayışının sonsuza kadar yaşatılması noktasında en büyük güç kaynağımızdır. Milli egemenliğimize karşı tehdit oluşturan her türlü iç ve dış güç odaklarının ve terör örgütlerinin milli birlik ve beraberliğimize, bağımsızlığımıza, devletimizin temel dinamiklerine yönelik her türlü saldırısına, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da aynı kararlılıkla, devlet ve millet olarak karşı koyacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Bu vesileyle, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, Kurtuluş Savaşımızın tüm kahramanlarını, vatanımız uğruna hayatlarını feda eden aziz şehitlerimizi, vefat eden gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla yad ediyor, hayatta olan gazilerimize şükranlarımızı sunuyor, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın ülkemizin ve dünyanın bütün çocuklarına huzur, sağlık ve mutluluk getirmesini diliyorum" ifadelerine yer verdi. - KAYSERİ