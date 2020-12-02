Vali Günaydın'ın 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Mesajı - Son Dakika

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında; "Birleşmiş Milletler tarafından dünyada Engelliler Günü olarak kabul edilen 3 Aralık tarihi, engelli vatandaşlarımızın hakları, yaşam standartlarının geliştirilmesi, yaşadıkları sorunların toplum tarafından anlaşılması ve çözüme kavuşturulması açısından önemli bir gündür" dedi.

Vali Günaydın mesajında; "Engelli vatandaşlarımızın, karşılaştıkları sorunların çözümü konusunda toplumun bütün kesimlerinin destek vermesi önem arz etmektedir. Bir insanın engelli olması; onun çalışma hayatına katılmasına, sosyal ve ekonomik alanlarda başarılı olmasına engel teşkil etmemektedir. Engelli vatandaşlarımızın yaşadıkları sorunlar sadece kendileri ve ailelerinin değil hepimizin ortak sorunudur. Son yıllarda engelli vatandaşlarımızın toplumsal hayatta etkin bir birey olarak yer alabilmeleri, sosyal ve ekonomik olarak desteklenmeleri konularında yapılan çalışmalarda ülkemiz, oldukça büyük ilerleme kaydetmiş ve dünyada örnek gösterilecek bir konuma ulaşmıştır. Engelli vatandaşlarımızın önlerindeki, bütün engeller kaldırıldığında, kendilerine güvenilip fırsat verildiğinde; sanattan spora, girişimcilikten üretime kadar her alanda göstermiş oldukları başarıları görüyor, bu başarılarından dolayı mutluluk ve gurur duyuyoruz. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle engellerin olmadığı bir dünya için hep birlikte daha çok çalışmak temennisiyle tüm engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine en içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum" ifadelerine yer verdi. - KAYSERİ