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Vali Günaydın'ın Gaziler Günü mesajı

1 saat önce

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Günaydın'ın Gaziler Günü mesajı, System.String[]

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Günaydın, yayımladığı mesajında, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e "gazilik" unvanı ile "mareşal" rütbesinin verilişinin 98. yıl dönümü ile Gaziler Günü'nü kutlamanın heyecanını yaşadıklarını belirtti.

"Şanlı tarihimizde aziz milletimizin birçok evladı emsalsiz kahramanlık destanları yazmış bunun sonucunda da şehitlik ve gazilik mertebelerine ulaşmışlardır" ifadelerini kullanan Günaydın, şunları kaydetti:

"Vatanımız, bayrağımız, ezanımız, bağımsızlığımız ve mukaddes değerlerimiz uğruna çıkılan yolda geri dönmeyi düşünmeyen kahraman şehitlerimiz ve gazilerimiz bu cennet vatanımızın gerçek sahipleridirler. Vatanımızın bölünmez bütünlüğü, vatandaşlarımızın huzuru, güvenliği ve esenliği için büyük bir şerefle görev yaparak gazilik mertebesine ulaşan kahramanlarımız, aziz şehitlerimizle birlikte gurur kaynağımız, vefanın, sadakatin, vatan sevgisinin ve bağımsızlık tutkusunun simge ve zirve isimleri olmuşlardır. Üzerinde yaşadığımız coğrafyanın bizler için bir vatana dönüşmesini, şehit ve gazilerimizin vermiş oldukları büyük mücadeleye borçluyuz. Şehit ve gazilerimizin bize bıraktığı bu mukaddes emaneti muhafaza ve müdafaa etmek adına, canını ve malını derin bir teslimiyet ile siper etmekten çekinmeyen bir milletin evlatları olarak, bayrağımızı şerefle dalgalandıracağız."

Şehitlik mertebesine erişmiş ve büyük fedakarlık göstererek gazi olmuş her bir kahramanın ailelerinin en kıymetli emanet olduğunu vurgulayan Günaydın, "Bu duygu ve düşüncelerle, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bütün şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyor, kahraman gazilerimize ve değerli ailelerine sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyorum." ifadelerini kullandı.

Mustafa Kemal Atatürk, 19 Eylül Gaziler Günü, Gaziler Günü, Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 02:46 Kaynak: AA
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