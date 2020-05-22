Vali Günaydın'ın Ramazan Bayramı mesajı - Son Dakika

Vali Günaydın'ın Ramazan Bayramı mesajı

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında; "Kayserimiz sevinçte, tasada tek vücut olabilen, kardeşçe ve hoşgörüyle yaşayabilen bir toplumdur.

Vali Günaydın'ın Ramazan Bayramı mesajı, System.String[]

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında; "Kayserimiz sevinçte, tasada tek vücut olabilen, kardeşçe ve hoşgörüyle yaşayabilen bir toplumdur. Huzur içerisinde geçirdiğimiz Ramazan ayından sonra bayramını da aynı şekilde huzur içerisinde geçirmeniz için her türlü tedbir alınmıştır" dedi.


"Yardımlaşma, dayanışma, birlik, beraberlik, sevgi ve kardeşlik duygularının yoğun olarak yaşandığı rahmet, bereket ve mağfiret ayı Ramazan'ı, uğurlamanın hüznünü yaşarken, insanları birleştiren, kardeşliği pekiştiren, kırgınlıkları ortadan kaldıran çok özel zamanlardan Ramazan Bayramına ulaşmış olmanın mutluluğunu ve heyecanını yaşıyoruz" diyen Vali Günaydın mesajında; "Bayramlar, Milletimizin manevi değerlerinin ve tarihimizin derinliklerinden gelen yardımlaşma ve dayanışma geleneğinin en güzel yaşandığı müstesna zamanlardır. Milletimizin huzur ve güven içerisinde yaşaması için büyük fedakarlıklarda bulunmuş çok kıymetli şehit ailelerimizi ve kahraman gazilerimizi böylesine anlamlı günlerde ve her zaman hatırlamak, ayrıca hasta ve yardıma ihtiyacı olanları hatırlamak ve onlara karşı görevlerimizi yerine getirmek büyük önem taşımaktadır. Sevgili hemşehrilerim, Kayserimiz sevinçte, tasada tek vücut olabilen, kardeşçe ve hoşgörüyle yaşayabilen bir toplumdur. Huzur içerisinde geçirdiğimiz Ramazan ayından sonra bayramını da aynı şekilde huzur içerisinde geçirmeniz için her türlü tedbir alınmıştır. Emniyet ve jandarma teşkilatımız, sağlık, itfaiye ekiplerimiz ile diğer ilgililer her zaman olduğu gibi bayram süresinde de görevlerinin başında, sizlerin hizmetinde olacaklardır. Hepimizin bildiği gibi, içinde bulunduğumuz süreçte koronavirüs ile mücadelemiz kesintisiz olarak devam etmektedir. Bu günlerde hepimize düşen, hassasiyetle ve kararlılıkla tedbirlere ve konunun uzmanları tarafından önerilen kurallara uymaktır. Kısa sürede ve en az hasarla bu dönemi atlatmak istiyorsak bunları yapmamız gerektiğini bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Bu nedenle bayramlarımızın en önemli anları olan büyüklerimizi ve akrabalarımızı ziyaretleri çok arzu etmesek de ertelememiz de fayda olduğunu düşünüyorum. Bu vesile ile başta çok kıymetli şehit ailelerimizin, kahraman gazilerimizin, tüm Kayserili hemşehrilerimin, ilimizde görev yapan çalışma arkadaşlarımın ve basın mensuplarımızın aile ve yakınlarının Mübarek Ramazan bayramını tebrik eder, sevgi ve saygılar sunarım" ifadelerine yer verdi. - KAYSERİ

Ramazan Bayramı, Kayseri, Huzur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.05.2020 11:13 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Vali Günaydın'ın Ramazan Bayramı mesajı - Son Dakika

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