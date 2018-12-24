Son Dakika Haberleri: Vali Günaydın İncesu'da

Vali Günaydın İncesu'da

1 saat önce

Vali Şehmus Günaydın, başkanlığını yaptığı İncesu Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Teşekkül Heyeti toplantısına katılarak, sanayicilerle bir araya geldi.

Vali Günaydın İncesu'da, System.String[]
Vali Şehmus Günaydın, başkanlığını yaptığı İncesu Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Teşekkül Heyeti toplantısına katılarak, sanayicilerle bir araya geldi.

İncesu Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Teşekkül Heyeti toplantısına katılmak üzere geldiği İncesu'da Vali Günaydın, ziyareti kapsamında İncesu Kaymakamlığı ve İncesu Belediyesini ziyaret ederek, Kaymakam Emre Cebeci ve Belediye Başkanı Zekeriya Karayol'dan ilçenin sosyal, kültürel ve ekonomik durumunun yanı sıra eğitim, sağlık, ulaşım, tarım, hayvancılık, altyapı ve üst yapı durumları hakkında bilgi aldı. Kaymakamlık ve Belediye ziyaretinin ardından Vali Günaydın, İncesu OSB'de yatırım yapan ve yatırım planları bulunan Kayseri'nin sanayici ve iş adamları ile bir araya geldi. İncesu OSB'de düzenlenen toplantıya Vali Günaydın'ın yanı sıra Vali Yardımcısı Mehmet Emin Avcı, İncesu Kaymakamı Emre Cebeci, İncesu Belediye Başkanı Zekeriya Karayol, İncesu OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Baktır ile bölgede faaliyet gösteren sanayiciler katıldı.

Vali Günaydın, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'de sanayici ve iş adamları bakımından Kayseri'nin öncü bir vilayet olduğunu ve toplantıya katılanların yaptıkları yatırım ve sağladıkları istihdamla bölge ve ülke ekonomisine büyük katkı sağladıklarına işaret ederek, Kayseri'nin artan yatırım ihtiyacını karşılamak üzere İncesu OSB'sinin de yatırımcılarımıza çok güzel imkanlar sunduğunu ifade etti. Konuşmanın ardından Vali Günaydın ve toplantıya katılan sanayiciler, yapılacak çalışmalar hakkında istek ve önerilerini ilettiler. Toplantının ardından Vali Günaydın, İncesu ilçesindeki esnafları da ziyaret ederek onlarla bir süre sohbet etti ve kendisine iletilen talepler konusunda ilgili kurumların çalışma yapmasını istedi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 03:58 Kaynak: İHA

Kayseri, Şehmus Günaydın, Organize Sanayi Bölgesi, İncesu, Güncel
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