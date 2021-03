Mart İstiklal Marşı'nın kabulü - Son Dakika

İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yıl dönümü dolayısıyla Kayseri'de çeşitli kurum ve kuruluşlar mesaj yayımladı.

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, mesajında, Türk milletinin tarih boyunca kendisine yönelik tehditlere asla boyun eğmediğini ve her defasında gerekli cevabı verdiğini belirtti.

İstiklal Marşı'nın yeniden dirilişin, devletin ve milletin bağımsızlığının sembolü olduğunu ifade eden Günaydın, şunları kaydetti:

"İstiklal Marşı'mızın 12 Mart 1921'de Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilişinin 100. yıl dönümünü kutlamanın haklı gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Ömrünü vatanımıza ve milletimize hizmete adamış milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un bu uyanış destanında bir milletin yeniden dirilişi, yeniden tarih sahnesinde hak ettiği yeri alması ve şahlanması vardır. Her kıtasında milletimizin cesareti, her mısrasında ecdadımızın kahramanlığı, her kelimesinde ruhumuzu aydınlatan İstiklal Marşı'mız, milli bilincimizin ve hürriyet aşkımızın en berrak ifadesidir."

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar da mesajında İstiklal Harbi'nde şehit düşen tüm şehitlere ve vatan şairi Mehmet Akif Ersoy'a Allah'tan rahmet diledi.

CHP İl Başkanı Ümit Özer, Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'ndaki dizelerle Türk milletinin özgürlük ve bağımsızlık aşkını dünyaya haykırdığını belirtti.

Makine Mühendisleri Odası Kayseri Şubesi Başkanı Süleyman Varol da mesajında İstiklal Marşı'nın Türk milleti için önemine dikkati çekti.