Son Dakika Haberleri: Vali Günaydın, "Jandarma Teşkilatımız Güven Unsuru Olma Konumunu Sürdürecektir"
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Vali Günaydın, "Jandarma Teşkilatımız Güven Unsuru Olma Konumunu Sürdürecektir"

43 dakika önce

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 180'inci yılı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Vali Günaydın,
Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 180'inci yılı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Vali Şehmus Günaydın, "Milletimizin gurur kaynağı ve önemli bir gücü konumundaki Jandarma Teşkilatımız, sorumluluk alanının büyüklüğüne karşın kurulduğu günden bu yana üstlendiği tüm görevleri başarıyla yerine getirmektedir" ifadesinde bulunduğu mesajını şu şekilde sürdürdü:

"Jandarma Teşkilatımız, bölücü ve yıkıcı eylemlere karşı bölünmez bütünlüğümüzün korunması, toplumun huzur ve güvenliği ile kamu düzeninin sağlanması için her yerde ve her koşulda gösterdiği çabalarla halkımızın takdirini kazanmıştır.

Devletimiz ile vatandaşımız arasındaki diyaloğun en önemli basamaklarından birini oluşturdukları bilinci ve "Vatandaş Odaklı Kamu Hizmeti" anlayışıyla çalışan Jandarma Teşkilatı'mızın başarısında elbette Kayserili hemşehrilerimizin destek ve katkıları her türlü takdirin üstündedir.

Bu nedenle Kayseri İl Jandarma Komutanlığımız; hemşehrilerimizin verdiği bu destekten aldığı kuvvetle suç ve suçlularla mücadele kapsamında projeler üretiyor ve ilimizin daha huzurlu bir kent olması için çalışıyor, gayret gösteriyor.

Jandarma Teşkilatımız önümüzdeki dönemde ve her dönemde de, köklü geçmişi, üstün görev anlayışı ve kahraman Mehmetçiklerimizle bir güven unsuru olma konumunu sürdürecek ve büyük başarılara imza atacaktır.

Jandarma Teşkilatımızın 180'inci kuruluş yıldönümünü tebrik ediyor, görevleri sırasında şehit olan kahraman Mehmetçiklerimizi ve vefat eden kahraman gazilerimizi rahmetle yad ediyor, hayatta olan gazilerimize şükranlarımızı sunuyor, tüm Jandarma teşkilatımızın görevlilerine başarılar diliyorum." - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 11:23 Kaynak: İHA
Huzur, Kayseri, Jandarma, Güncel
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